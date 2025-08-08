Kućni broj može biti izvor tuge i patnje u domu?! Proverite da li je vaš na spisku

Neki brojevi su sudbinski i ne možemo ih promeniti, kao ni karmu koji oni nose, ali postoje brojevi u životu čijom promenom možemo doneti potpuno novu energiju, sreću i uspeh.

Dvocifreni brojevi u numerologiji nemaju snagu osnovnih brojeva koji se odnose na lične datume, ali nose snažnu karmu vezanu sa pojave sa kojima se svakodnevno susrećete. Ovo se odnosi na broj vašeg stana, telefona, registarske tablice, broj zgrade, sedišta u bioskopu, autobusu.

Tako kućni broj može biti izvor sreće, ali i izvor tuge i patnje. Ukoliko je vaš kućni broj jedan od nesrećnih brojeva, tada ga možete korigovati i pretvoriti u srećan tako da iznad kućnih vrata stavite neki od brojeva koji će u zbiru s vašim dati srećan broj ili dodajte neko slovo.

Korigujte brojeve oko vas i pretvorite ih u srećne tako da iznad kućnih vrata stavite neki od brojeva koji će u zbiru s vašim dati srećan broj ili dodajte neko slovo.

Brojevi i slova na registarskim tablicama automobila takođe podležu zakonitostima brojeva, pa ukoliko je njihov konačan zbir srećan, veća je verovatnoća da ćete u saobraćaju biti srećnije ruke.

Ukoliko otvarate firmu ili se selite na novu adresu vodite računa da njihova imena ili brojevi budu u srećnoj kombinaciji, odnosno, u saglasju sa vašim ličnim podacima.

Značenje dvocifrenih brojeva koji nas okružuju

Broj 10 doprinosi ambicioznosti, hrabrosti i uspešnosti na svim životnim poljima. Donosi koristi svima oko sebe, jer ima moć poništavanja zračenja nesretnih brojeva oko sebe. Generalno, velika snaga i moć, ali naizmenični padovi i usponi.

Broj 11 doprinosi opasnosti raznih vrsta, nevoljama, brigama, naporima, preprekama u životu, depresiji i neujednačenom ponašanju. To sve govori o potrebi ili neophodnosti da se razvije samouverenost i hrabrost.

Broj 12 je jako nesretan broj, jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja. Generalno, dosta iskušenja i mogućih razočarenja.

Broj 13 je broj iznenadnih neprijatnih događaja, tenzija, drastičnih promena, padova, ali i prolazak kroz fazu transformacije i obnavljanja.

Broj 14 donosi izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretnost, kreativnost i veština u poslovanju s novcem i brz poslovni uspeh. Naznačena je potreba za prilagođavanjem i umerenošću.

Broj 15 ima magnetsku privlačnost, korist od ljubavi i osoba suprotnog spola. Lepo izražavanje, umetnički dar i veština u poslovima i zaradama, novčani dobitci. Život uvodi osobu u iskušenja i situacije da se osetiti strast i bol.

Broj 16 donosi brige, sukobe, prepreke, nevolje, tenzije, depresije i nezadovoljstvo, opasnost od vatre požara, poplave i saobraćajnih nesreća. Ovo je broj bračnih razvoda.

Broj 17 donosi prepreke, svađe, razvode, porodične i pravne sukobe, društvene konflikte, opasnosti od eksplozije, vatre.

Broj 18 u prvom delu života donosi dosta napora, a kasnije uživanje u plodovima rada. Temeljnost, praktičnost, istrajnost. Ponekad „omane“, ali ipak srećan završetak. Ne gubiti nadu.

Broj 19 donosi uspeh i čast, ispunjenje planova, vodeće pozicije. Borben je i umetnički dar. Ponistava uticaj ostalih nesretnih brojeva. Uspeh i harmonija.

Broj 20 je broj koji voli promene. Pun je inicijative i ambiciozan, sklon inovacijama. Može naginjati duhovnom životu. Sarmantan je i omiljen od suprotnog spola. Iznenađenja i nepredviđene situacije.

Broj 21 donosi lepu budućnost, napredak, to je simbol progresa. Iza tridesete godine donosi čast i novac. U životu će biti uspešna i odgovarajuće nagrađena.

Broj 22 u životu donosi mogućnost neuspeha. Bbudite obazrivi i uviđajni. Lažni prijatelji i snažan osećaj teskobe, izdaje, loše zdravlje, brige i nevolje, tajni neprijatelji i samoća. Sklonost zabludama i žrtvama.

Broj 23 donosi sposobnost sticanja novca, velika spretnost i brz uspeh. Izrazito je vešt u komunikacijama. U životu treba da kontroliše situaciju kako bi obezbedio zastitu.

Broj 24 donosi naklonost i korist od suprotnog pola. Šarm. U životu će sresti žensku osobu koja će osobi pruziti pomoć.

Broj 25 donosi sreću tek u drugom delu života, nakon puno problema i rada. Broj lepe budućnosti. U životu osoba treba da se bori da zauzme svoje mesto.

Broj 26 je broj razočarenja u intimnom životu, nevolje od poslovnih prijatelja i partnera. Bilo kakva partnerstva su štetna. Finansijske nevolje i opasnost od pogrešnih ulaganja. U životu dosta neuspelih poslova i loših kombinacija.

Broj 27 je odlika snažne i kreativne ličnosti. Intelektualcima donosi visok ugled i poštovanje, takmičarski duh, hrabrost, borbenost, poštenje, marljivost, iskrenost i odlučnost. Sklonost književnosti, igrama na sreću, medicini, sportu i rizicima.

Broj 28 donosi zatvor, zavist, neprijatelje, razvod, vraćanje na početne nevolje. Osoba s tim brojem je uvek na početku. U životu će uspostavljati korisnu saradnju.

Broj 29 donosi lošu sreću u ljubavi, nevolje, krivi izbor partnera, obmane, prepreke, teškoće, tegobe sa zdravljem.

Broj 30 je broj putovanja. Voli inostranstvo, marljiv je i lako napreduje. To je broj velike sreće i uspeha u vođenju poslova.

Broj 31 stvara preosetljivost, depresije, nemir, izolaciju, ekscentričnost, neshvaćenost od drugih. U životu treba da bude dosta dobrih inspiracija.

Broj 32 donosi sklonost ka riziku i brz uspeh u karijeri. Komunikativan je, uspešno stiče novac i savladava prepreke. Ali neka računa na prepreke i na neuspehe.

Broj 33 je simbol ljubavi, erotičnosti, umetnosti, šarma i zavodljivosti. Zabavljački duh, inteligentan, skloni flertu. Ima sve adute da se ispuni.

Broj 34 donosi sreću tek u drugom delu života, nakon puno problema i rada. To je broj lepe budućnosti. Ukoliko se opusti moguć je period stagnacije i prekida aktivnosti.

Broj 35 donosi gubitke, pa se savetuje oprez u izboru poslovnih, intimnih partnera i prijatelja. Oprez, preti rizik od pogrešnih ulaganja i novčanih nevolja.

Broj 36 je najsrećniji broj. Dar za umetnost i književnost. Pomaže kod ostvarivanja ciljeva, sklonost medicini, literaturi i sportu, sreća u poslu i prijatna putovanja.

Broj 37 je ambiciozan, hrabar i uspešan na svim životnim poljima. Koristi svima oko sebe, a ima i moć poništavanja zračenja svih nesretnih brojeva oko sebe. U životu će doziveti iskreno prijateljstvo i zaštitu.

Broj 38 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napore i prepreke u životu, depresije i neujednačeno ponašanje. Jedino od ženske osobe može očekivati pomoć.

Broj 39 je vrlo nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja. U životu će morati da se bori za svoje stavove.

Broj 40 je broj iznenadnih promena, tenzija, revolucionarnosti i eksplozije. U životu ne očekujte puno jer ćete se razočarati u prijatelje i poznanike.

Broj 41 donosi da će životu srce dominirati nad glavom. Inače ima izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretan, kreativan i vešt u poslovanju s novcem. Brz poslovni uspeh.

Broj 42 donosi odanost i pomaganje drugima. Imaće naklonost suprotnog pola i velik šarm. Simbol štedljivosti i koristi od suprotnog pola.

Broj 43 govori da u životu će se nade ostvariti. Ali , nesreće, neuspsi, opasnosti od eksplozija i nevremena. Loše zdravlje.

Broj 44 stvara razočarenja na profesionalnom planu i u intimnom životu. Nevolje od poslovnih prijatelja i partnera. Finansijske nevolje i opasnost od pogrešnih ulaganja.

Broj 45 je odlika snažne ličnosti. Intelektualcima donosi visok ugled i poštovanje. Naglašen je takmičarski duh, hrabrost, borbenost, poštenje, marljivost, iskrenost i odlučnost. Sklonost književnosti, igrama na sreću, medicini, sportu i rizicima. U životu uspeh na sentimentalnom planu.

Broj 46 je ambiciozan, hrabar i uspešan. Donosi koristi svima oko sebe, a ima i moć ponistavanja zračenja svih nesretnih brojeva oko sebe. Ali nestalnost.

Broj 47 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napori i prepreke u životu, depresije i neujednačeno ponašanje. Ne baš sreća u ljubavi.

Broj 48 je jako nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja.

Broj 49 je broj iznenadnih tenzija, revolucionarnosti i promena, eksplozije. U životu treba da se čuva od samog sebe i drugih.

Broj 50 donosi sposobnost sticanja novca, velika inspiracija, spretnost i brz uspeh. Veština u komunikacijama.

Broj 51 donosi opasnost od nesreće, vatre, eksplozivnih sredstava, izdaje. Problemi u ljubavnim odnosima. Velike neugodnosti u životu.

Broj 52 je broj nesreća, neuspeha, opasnosti od eksplozija i nevremena. Loše zdravlje. Neprijatnosti, posebno od strane žena.

Broj 53 donosi gubitke, pa oprez u izboru poslovnih, intimnih partnera i prijatelja. Preti rizik od pogrešnih ulaganja i novčanih nevolja. U životu dosta borbe i žestokih okršaja.

Broj 54 donosi snažnu ličnost. Intelektualcima donosi visok ugled i poštovanje. Takmičarski duh, hrabrost, borbenost, poštenje, marljivost, iskrenost i odlučnost. Sklonost književnosti, igrama na sreću, medicini, sportu i rizicima.

Broj 55 je odlika ambicije, hrabrosti i uspeha na svim životnim poljima. Donosi korist svima oko sebe, a ima i moć poništavanja zračenja svih nesretnih brojeva oko sebe. U životu će uspeti u namerama, uprkos preprekama.

Broj 56 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napori i prepreke u životu, depresije i neujednačeno ponašanje. Da bude oprezan u kontaktima, moguće su neprijatnosti. Opasno društvo.

Broj 57 je broj bvelikih promena, iznenadnih tenzija, revolucionarnosti, eksplozije. U životu dosta moralnih patnji i raznih opasnosti.

Broj 58 je jako nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja. U životu može doživeti maltretiranja i sukobe.

Broj 59 donosi izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretan je, kreativani i vešt u poslovanju s novcem. Donosi brz poslovni uspeh. Žestokih je reakcija koje mogu biti opasne i zato da ih kontroliše.

Broj 60 je simbol ljubavi, umetnosti, šarma i zavodljivosti. Ljudi pod tim brojem imaju zabavljački duh, vrlo su erotični, inteligentni, skloni flertu. Iskušenja, nedostatak čvrstine.

Broj 61 je broj koji stvara brige, nevolje, tenzije, depresije, nezadovoljstvo, opasnost od vatre požara i poplave, od saobraćajnih nesreća. Broj bračnih razvoda. U životu će biti nepredvidivih situacija u kojima može gubiti ili dobijati.

Broj 62 stvara razočarenja u intimnom životu, nevolje od poslovnih prijatelja i partnera. Bilo kakva partnerstva su štetna. Finansijske nevolje i opasnost od pogresna ulaganja. U životu teskoce iz kojih će se izvuci.

Broj 63 je jedan od najsrećnijih brojeva. Dar za umetnost i književnost. Pomaže kod ostvarivanja ciljeva. Da se ne uspava, u životu da bi uspeo treba biti oprezan.

Broj 64 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napori i prepreke u životu, mogući su materijalni gubici.

Broj 65 je ambiciozan, hrabar i uspešan na svim životnim poljima. Donosi koristi svima oko sebe, a ima i moć ponistavanja zračenja svih nesretnih brojeva oko sebe. U životu promenljiva sreća.

Broj 66 je jako nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja.

Broj 67 je broj iznenadnih tenzija, revolucionarnosti i promena. U životu promenljiva sreca, ali kraj je uspešan.

Broj 68 ima izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretan, kreativan i vešt u poslovanju s novcem. Donosi brz poslovni uspeh. Neka se čuva loših kombinacija i troškova.

Broj 69 je srećan broj. Magnetski privlačan i ima koristi od ljubavi i osoba suprotnog pola. Lepo se izražava, umetnički dari i veština u poslovima i zaradama. Novčani dobici.

Broj 70 donosi sreću tek u drugom delu života, nakon puno problema i rada. To je broj lepe budućnosti. Uz pamet i rad će postići uspeh.

Broj 71 u prvom delu života donosi dosta napora a kasnije uživanje u plodovima rada. Temeljit je, praktičan, istrajan. Ali ipak život samoće.

Broj 72 je odlika snažne ličnosti, donosi takmičarski duh, hrabrost, borbenost, poštenje, marljivost, iskrenost i odlučnost. Sklonost književnosti, igrama na sreću, medicini, sportu i rizicima. Intelektualcima donosi visok ugled i poštovanje. Može se prognozirati život blagostanja i dobitaka.

Broj 73 je ambiciozan, hrabar i uspešan na svim životnim poljima. Donosi korist svima oko sebe, a ima i moć poništavanja zračenja svih nesretnih brojeva oko sebe. U životu treba da bude štedljiviji i više da radi.

Broj 74 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napori i prepreke. U životu ishod delovanja biće nesiguran.

Broj 75 je dosta nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja. U životu uspeh samo zahvaljujući svom angažovanju.

Broj 76 je broj iznenadnih tenzija, revolucionarnosti i promena, mnogo nade, ali skroman uspeh.

Broj 77 ima izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretan, kreativan, vešt u poslovanju s novcem. Donosi brz poslovni uspeh, ali uz dužnu opreznost.

Broj 78 je magnetski privlačan i ima koristi od ljubavi i osoba suprotnog pola. Lepo se izražava, umetnički dar i vešt u poslovima i zaradama. Novčani dobitak. U životu samo radom može doći do nečega.

Broj 79 stvara brige, nevolje, tenzije, depresije i nezadovoljstvo. Donosi opasnost od vatre požara i poplave i saobraćajnih nesreća. Broji bračnih razvoda.

Broj 80 donosi marljivost, upornost, sklonost disciplini, samoći i odricanju. Skriva osećaje. Naklonost politici. Voli red, rad, organizaciju disciplinu i tradiciju.

Broj 81 zrači brojnim svađama i razvodima, porodičnim i pravnim sukobima, društvenim konfliktima i prevratima, opasnostima od eksplozije, vatre.

Broj 82 donosi zavist, neprijatelje, razvod, vraćanje na početne nevolje.

Broj 83 donosi opasnost raznih vrsta, nevolje, brige, napori i prepreke u životu.

Broj 84 je vrlo nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja.

Broj 85 je broj iznenadnih tenzija, revolucionarnosti i promena, eksplozije.

Broj 86 ima izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretnost, kreativnost i veštinu u poslovanju s novcem. Donosi brz poslovni uspeh.

Broj 87 je magnetski privlačan, ima koristi od ljubavi i osoba suprotnog pola. Lepo se izražava, umetnički nadaren i vešt u poslovima i zaradama. Donosi novčane dobitke.

Broj 88 stvara brige, nevolje, tenzije, depresije, nezadovoljstvo, opasnost od vatre požara i poplave, saobraćajnih nesreća. Broj bračnih razvoda.

Broj 89 donosi u prvom delu života dosta napora, a kasnije uživanje u plodovima rada. Temeljan je i praktičan.

Broj 90 je broj jake volje, borben, nemiran, hrabar, voli rizik, ima takmičarski duh. To je borac za pravdu, pošten, vredan, nepokoran.

Broj 91 donosi uspeh u karijeri, ali poteškoće u upravljanju sa novcem i problemi u porodici.

Broj 92 je broj koji donosi lošu sreću u ljubavi, nevolje, krivi izbor partnera, obmane, prepreke i teškoće i tegobe sa zdravljem.

Broj 93 je jako nesrećan broj jer donosi žrtvovanja, finansijske i ljubavne probleme, izdaje, spletke i trpljenja.

Broj 94 je broj iznenadnih tenzija, revolucionarnih promena, eksplozije.

Broj 95 ima izvanrednu sposobnost komunikacije, dobro izražavanje svog mišljenja, spretan, kreativan i vešt u poslovanju s novcem. Brz poslovni uspeh.

Broj 96 je magnetski privlačan, ima korist od ljubavi i osoba suprotnog pola. Lepo se izražava, umetnički je nadaren i vešt u poslovima i zaradama. Novčani dobitak.

Broj 97 stvara brige, nevolje, tenzije, nezadovoljstvo, opasnost od vatre požara i poplave, i saobraćajnih nesreća. Broj bračnih razvoda.

Broj 98 u prvom delu života donosi dosta napora a kasnije uživanje u plodovima rada. Temeljan, praktičan i istrajan.

Broj 99 zrači brojnim svađama i razvodima, porodičnim i pravnim sukobima, društvenim konfliktima i opasnostima od eksplozije i vatre.

