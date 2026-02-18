Kuhinja vam miriše na ’staro’ iako stalno čistite? Glavni krivac se krije na mestu koje 90% ljudi zaboravi da opere

Neprijatni mirisi u kuhinji najčešće dolaze iz sifona. Saznajte kako ih očistiti i sprečiti povratak mirisa u nekoliko jednostavnih koraka.

Zaboravite na osveživače – neprijatni mirisi u kuhinji kriju se tamo gde ne gledate

Neprijatni mirisi u kuhinji često dolaze iz sifona i odvodne cevi, a ne iz frižidera ili kante za otpatke. Većina ljudi briše površine i pere sudove, ali preskače deo koji pravi problem. Taj deo je odvod i sifon ispod sudopere.

Šta izaziva neprijatne mirise u kuhinji?

Glavni uzrok su naslage masnoće, ostataka hrane i deterdženta u sifonu i odvodu. Voda koja stagnira u cevi stvara vlagu, a ona podstiče razvoj bakterija i mikroorganizama koji proizvode neprijatne mirise. Čak i kada su sve površine čiste, miris može ostati zbog ovih skrivenih naslaga.

Glavni krivac: sifon ispod sudopere

Najčešća zabluda je da mirisi dolaze iz frižidera ili kante. Većina čišćenja završava na površinama i sudovima, dok se sifon retko otvara i pere. Tu se nakupljaju:

masnoće od pranja sudova

sitni komadi hrane

talog deterdženta

vlaga koja stvara buđ

Kratak tretman sa sodom bikarbonom ili sirćetom uklanja samo površinski miris. Pravo čišćenje zahteva skidanje donjeg dela sifona i uklanjanje naslaga ručno. Nakon toga sifon se ispira toplom vodom i vraća na mesto.

Kako očistiti sifon i odvod

Čišćenje sifona ne zahteva posebne alate. Postupak je sledeći:

Staviti kofu ispod sifona. Odvrnuti donji deo sifona. Isprazniti sav sadržaj u kofu. Očistiti delove toplom vodom i deterdžentom. Vratiti i dobro zategnuti.

Ovaj postupak eliminiše glavne izvore mirisa i sprečava njihov povratak.

Najčešće greške

Ljudi najčešće prave ove greške:

sipaju sirće i misle da je problem rešen

koriste jake hemikalije koje oštećuju cevi

čiste samo površinu sudopere

zaboravljaju filter na odvodu

U 8 od 10 slučajeva, neprijatni mirisi potiču od sifona i cevi, ne od frižidera ili kante.

Kako sprečiti da se mirisi vrate

Da bi kuhinja uvek mirisala sveže, potrebno je:

ne sipati ulje u sudoperu

koristiti mrežicu za ostatke hrane

jednom mesečno čistiti sifon

jednom nedeljno pustiti ključalu vodu kroz odvod

Čišćenje sifona i redovno održavanje odvoda uklanja neprijatne mirise u kuhinji trajno. Probajte ove korake kod kuće i javite u komentarima koja vam metoda najbolje funkcioniše.

