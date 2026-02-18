Kuhinja vam miriše na ’staro’ iako stalno čistite? Glavni krivac se krije na mestu koje 90% ljudi zaboravi da opere

Neprijatni mirisi u kuhinji
Foto: Pixabay/fede13

Neprijatni mirisi u kuhinji najčešće dolaze iz sifona. Saznajte kako ih očistiti i sprečiti povratak mirisa u nekoliko jednostavnih koraka.

Zaboravite na osveživače – neprijatni mirisi u kuhinji kriju se tamo gde ne gledate

Neprijatni mirisi u kuhinji često dolaze iz sifona i odvodne cevi, a ne iz frižidera ili kante za otpatke. Većina ljudi briše površine i pere sudove, ali preskače deo koji pravi problem. Taj deo je odvod i sifon ispod sudopere.

Šta izaziva neprijatne mirise u kuhinji?

Glavni uzrok su naslage masnoće, ostataka hrane i deterdženta u sifonu i odvodu. Voda koja stagnira u cevi stvara vlagu, a ona podstiče razvoj bakterija i mikroorganizama koji proizvode neprijatne mirise. Čak i kada su sve površine čiste, miris može ostati zbog ovih skrivenih naslaga.

Glavni krivac: sifon ispod sudopere

Najčešća zabluda je da mirisi dolaze iz frižidera ili kante. Većina čišćenja završava na površinama i sudovima, dok se sifon retko otvara i pere. Tu se nakupljaju:

  • masnoće od pranja sudova
  • sitni komadi hrane
  • talog deterdženta
  • vlaga koja stvara buđ

Kratak tretman sa sodom bikarbonom ili sirćetom uklanja samo površinski miris. Pravo čišćenje zahteva skidanje donjeg dela sifona i uklanjanje naslaga ručno. Nakon toga sifon se ispira toplom vodom i vraća na mesto.

Kako očistiti sifon i odvod

Čišćenje sifona ne zahteva posebne alate. Postupak je sledeći:

  1. Staviti kofu ispod sifona.
  2. Odvrnuti donji deo sifona.
  3. Isprazniti sav sadržaj u kofu.
  4. Očistiti delove toplom vodom i deterdžentom.
  5. Vratiti i dobro zategnuti.

Ovaj postupak eliminiše glavne izvore mirisa i sprečava njihov povratak.

Najčešće greške

Ljudi najčešće prave ove greške:

  • sipaju sirće i misle da je problem rešen
  • koriste jake hemikalije koje oštećuju cevi
  • čiste samo površinu sudopere
  • zaboravljaju filter na odvodu

U 8 od 10 slučajeva, neprijatni mirisi potiču od sifona i cevi, ne od frižidera ili kante.

Kako sprečiti da se mirisi vrate

Da bi kuhinja uvek mirisala sveže, potrebno je:

  • ne sipati ulje u sudoperu
  • koristiti mrežicu za ostatke hrane
  • jednom mesečno čistiti sifon
  • jednom nedeljno pustiti ključalu vodu kroz odvod

Čišćenje sifona i redovno održavanje odvoda uklanja neprijatne mirise u kuhinji trajno. Probajte ove korake kod kuće i javite u komentarima koja vam metoda najbolje funkcioniše.

