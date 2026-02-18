Kuhinja vam miriše na ’staro’ iako stalno čistite? Glavni krivac se krije na mestu koje 90% ljudi zaboravi da opere

Neprijatni mirisi u kuhinji najčešće dolaze iz sifona. Saznajte kako ih očistiti i sprečiti povratak mirisa u nekoliko jednostavnih koraka.
Zaboravite na osveživače – neprijatni mirisi u kuhinji kriju se tamo gde ne gledate
Neprijatni mirisi u kuhinji često dolaze iz sifona i odvodne cevi, a ne iz frižidera ili kante za otpatke. Većina ljudi briše površine i pere sudove, ali preskače deo koji pravi problem. Taj deo je odvod i sifon ispod sudopere.
Šta izaziva neprijatne mirise u kuhinji?
Glavni uzrok su naslage masnoće, ostataka hrane i deterdženta u sifonu i odvodu. Voda koja stagnira u cevi stvara vlagu, a ona podstiče razvoj bakterija i mikroorganizama koji proizvode neprijatne mirise. Čak i kada su sve površine čiste, miris može ostati zbog ovih skrivenih naslaga.
Glavni krivac: sifon ispod sudopere
Najčešća zabluda je da mirisi dolaze iz frižidera ili kante. Većina čišćenja završava na površinama i sudovima, dok se sifon retko otvara i pere. Tu se nakupljaju:
- masnoće od pranja sudova
- sitni komadi hrane
- talog deterdženta
- vlaga koja stvara buđ
Kratak tretman sa sodom bikarbonom ili sirćetom uklanja samo površinski miris. Pravo čišćenje zahteva skidanje donjeg dela sifona i uklanjanje naslaga ručno. Nakon toga sifon se ispira toplom vodom i vraća na mesto.
Kako očistiti sifon i odvod
Čišćenje sifona ne zahteva posebne alate. Postupak je sledeći:
- Staviti kofu ispod sifona.
- Odvrnuti donji deo sifona.
- Isprazniti sav sadržaj u kofu.
- Očistiti delove toplom vodom i deterdžentom.
- Vratiti i dobro zategnuti.
Ovaj postupak eliminiše glavne izvore mirisa i sprečava njihov povratak.
Najčešće greške
Ljudi najčešće prave ove greške:
- sipaju sirće i misle da je problem rešen
- koriste jake hemikalije koje oštećuju cevi
- čiste samo površinu sudopere
- zaboravljaju filter na odvodu
U 8 od 10 slučajeva, neprijatni mirisi potiču od sifona i cevi, ne od frižidera ili kante.
Kako sprečiti da se mirisi vrate
Da bi kuhinja uvek mirisala sveže, potrebno je:
- ne sipati ulje u sudoperu
- koristiti mrežicu za ostatke hrane
- jednom mesečno čistiti sifon
- jednom nedeljno pustiti ključalu vodu kroz odvod
Čišćenje sifona i redovno održavanje odvoda uklanja neprijatne mirise u kuhinji trajno. Probajte ove korake kod kuće i javite u komentarima koja vam metoda najbolje funkcioniše.
