Kuhinjska navika koju radite svaki dan, a sve vreme prenosite bakterije po celom stanu, kažu stručnjaci

Kuhinjska navika sa sunđerom širi više bakterija od WC daske. Promenite jednu sitnicu večeras i prestanite da trujete porodicu.

Postoji jedna kuhinjska navika koju radite bar tri puta dnevno, a mikrobiolozi je porede sa brisanjem stola prljavim đonom.

Reč je o sunđeru pored sudopere. Onom žutom, malo iskrzanom, koji koristite za sve, od šolje za kafu do tepsije sa mesom. Istraživanja pokazuju da on sadrži do 54 milijarde bakterija po kubnom centimetru. To je više nego na dasci WC šolje.

Zašto je sunđer najprljaviji predmet u kući

Sunđer je vlažan, topao i pun ostataka hrane. Bolji inkubator za bakterije ne postoji. Kada njime obrišete dasku za meso pa istim potezom pređete preko tanjira iz koga ćete jesti, vi praktično selite salmonelu sa jednog mesta na drugo. Mnogi misle da će topla voda i deterdžent ubiti klice. Neće. Deterdžent skida masnoću, ne ubija bakterije.

Šta tačno raste u vašem sunđeru

Najčešći stanari su Moraxella osloensis (ona koja stvara onaj specifičan smrad mokrog veša), zatim E. coli i razne vrste stafilokoka. Ako ste ikada pomirisali sunđer star nedelju dana i osetili kiselkast vonj, to je kolonija bakterija koja vam doslovno javlja da postoji.

Nemačka studija o mikrobiomu kuhinjskog sunđera objavljena u časopisu „Scientific Reports“ pokazala je da uobičajeni postupci čišćenja, poput stavljanja u mikrotalasnu ili ispiranja sapunicom, ne smanjuju ozbiljno broj patogena, a u nekim slučajevima čak favorizuju otpornije sojeve.

Da li mikrotalasna stvarno ubija bakterije u sunđeru

Delimično. Vlažan sunđer u mikrotalasnoj na dva minuta uništi oko 99 odsto bakterija, ali preživi ono jedan procenat, a to su najotpornije vrste. One se zatim slobodno razmnožavaju bez konkurencije. Rezultat je sunđer koji izgleda čisto, a u stvari je opasniji nego pre.

Greške u kuhinji koje pravite svakodnevno

Pored sunđera, postoji još nekoliko sitnica koje rade protiv vas. Krpa za suđe koja visi nedelju dana. Drvena daska za sečenje sa dubokim ožiljcima od noža. Ručka frižidera koju nikada niste obrisali, a hvatate je sirovim rukama posle pileta. Svaka od ovih površina je most kojim bakterije putuju do vaše hrane.

Sunđer menjajte na sedam do deset dana, bez izuzetka

Za pranje sirovog mesa koristite poseban sunđer ili papirne ubruse

Krpe perite na 60 stepeni, ne na 30

Drvenu dasku zamenite plastičnom kada se izbrazda

Ručke ormarića i frižidera brišite alkoholom dva puta nedeljno

Jedna stvar koju večeras možete da uradite

Kupite pakovanje od pet sunđera u boji. Svaka boja ima svoju namenu. Zelena za sudove, plava za radnu površinu, žuta za sirovo meso, roze za sto, bela za frižider.

Zvuči preterano. Nije. Ova mala kuhinjska navika sprečava da bakterije iz piletine završe u dečjem jogurtu. Pet boja, pet sunđera, kraj problema.

Koju kuhinjsku grešku ste vi pravili godinama, a tek sada vam je sinulo koliko je opasna? Napišite u komentarima, da vidimo ko je najgori (i ko se najbrže popravio)

