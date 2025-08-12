Kuhinjske krpe biće savršeno čiste i blistavo bele, a nećete morati ni da uključite mašinu, tajna je u ovom sastojku

Kuhinjske krpe treba menjati barem jednom nedeljno, najbolje dva puta. To će sprečiti da se klice prenesu na drugo posuđe. Ali ako ih koristite svakodnevno i koliko god da ih perete, sigurno postoje neke s kojih nikako ne možete skinuti mrlje. Ovaj način pranja, sa ovim sastojcima savršen uklanja prljavštinu i mrlje.
Sastojci:
- 10 litara vode
- 2 kašike ulja za kuvanje
- 5 kašike izbeljivača za veš
- 1 čaša praška za pranje veša
- 2 kašike praška za pecivo
U loncu zagrejte vodu do vrenja pa isključite šporet. Pomešajte ostale sastojke, uspite u vodu i ubacite krpe. Poklopite lonac i pustite da se voda ohladi. Zatim izvadite krpe, malo ih istrljajte i isperite.
Možete ih potopiti i u posudu čiste vode (u kojoj ste otopili 2 kašike sode bikarbone) i ostaviti nekoliko sati. Vaše krpe će biti savršeno čiste bez mrlja i fleka.
(Stil)
