Kuhinjske krpe biće savršeno čiste i blistavo bele, a nećete morati ni da uključite mašinu, tajna je u ovom sastojku

Kuhinjske krpe treba menjati barem jednom nedeljno, najbolje dva puta. To će sprečiti da se klice prenesu na drugo posuđe. Ali ako ih koristite svakodnevno i koliko god da ih perete, sigurno postoje neke s kojih nikako ne možete skinuti mrlje. Ovaj način pranja, sa ovim sastojcima savršen uklanja prljavštinu i mrlje.

Sastojci:

10 litara vode

2 kašike ulja za kuvanje

5 kašike izbeljivača za veš

1 čaša praška za pranje veša

2 kašike praška za pecivo

U loncu zagrejte vodu do vrenja pa isključite šporet. Pomešajte ostale sastojke, uspite u vodu i ubacite krpe. Poklopite lonac i pustite da se voda ohladi. Zatim izvadite krpe, malo ih istrljajte i isperite.

Možete ih potopiti i u posudu čiste vode (u kojoj ste otopili 2 kašike sode bikarbone) i ostaviti nekoliko sati. Vaše krpe će biti savršeno čiste bez mrlja i fleka.

(Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com