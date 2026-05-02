Kuhinjski sunđer je leglo bakterija, evo koliko često ga treba menjati

Mnogi ga koriste predugo, a ne znaju da je kuhinjski sunđer leglo bakterija i da preduga upotreba može da bude veoma opasna po zdravlje.

Kuhinjski sunđer je jedan od najčešće korišćenih predmeta u kući, ali i jedan od najproblematičnijih kada je u pitanju higijena. Iako mnogi ljudi koriste isti sunđer nedeljama ili čak mesecima, stručnjaci upozoravaju da ga treba menjati mnogo češće.

Kuhinjski sunđer svakodnevno dolazi u kontakt sa ostacima hrane, vlagom, masnoćom i površinama koje lako prihvataju mikroorganizme. Njegova porozna struktura i stalna vlažnost stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija.

Naučnici su pre nekoliko godina upozorili da su korišćeni kuhinjski sunđeri prava mikrobiološka žarišta, sa veoma visokom gustinom bakterija i stotinama različitih vrsta mikroorganizama.

Koliko često treba menjati kuhinjski sunđer?

Najčešća preporuka stručnjaka je svake jedne do dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko često kuvate i za šta koristite sunđer.

NSF, američka organizacija za javno zdravlje i bezbednost potrošačkih proizvoda, savetuje da se sunđeri menjaju otprilike svake dve nedelje ili češće po potrebi, a Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) naglašava da je važno kupovati nove sunđere što je češće moguće jer ih je teško efikasno čistiti.

Drugim rečima, ako vaš sunđer izgleda istrošeno, ima neprijatan miris, ostaje sluzav ili se mrvi, nema razloga da čekate idealan trenutak – vreme je za novi.

Zašto je redovna zamena toliko važna?

Sunđeri zadržavaju vlagu, a vlaga je pogodna za bakterije

Za razliku od nekih drugih kuhinjskih alata, sunđeri se sporo suše, a vlažna sredina je savršena za rast bakterija.

Studije pokazuju da patogeni mogu ostati u sunđerima danima ili čak duže, dok se teže razmnožavaju na alatima koji se brže suše. Uporedne studije četkica i sunđera pokazale su da se četke brže suše i generalno zadržavaju manje mikroorganizama od sunđera.

Ne čisti samo posuđe, već i širi prljavštinu

Mnogi ljudi koriste kuhinjske sunđere za sve: pranje posuđa, brisanje radnih površina, skupljanje prosutih tečnosti, pa čak i čišćenje sudopera.

Problem je što lako prenose mikroorganizme sa jedne površine na drugu. Ministarstvo poljoprivrede SAD posebno upozorava da sunđeri mogu biti izvor bakterija i potencijalne unakrsne kontaminacije ruku, kuhinjskih ploča i hrane.

Neprijatan miris nije samo estetski problem

Ako sunđer neprijatno miriše, to nije normalno. Miris je često znak da su se ostaci hrane i mikroorganizmi nakupili u njemu. Stručnjaci naglašavaju da miris, sluzavost i promena teksture nisu sitnice koje treba ignorisati, već jasni znaci da sunđer treba baciti.

„Pranje“ sunđera nije uvek dovoljno

Mnogi ljudi veruju da će ispiranje toplom vodom ili malo deterdženta rešiti problem, ali to često nije dovoljno. Starija istraživanja Ministarstva poljoprivrede SAD pokazala su da su mikrotalasna pećnica i mašina za pranje sudova među efikasnijim metodama za smanjenje broja mikroorganizama na sunđerima. Međutim, noviji saveti upozoravaju da ni zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici ni kuvanje nisu dovoljni da pouzdano spreče širenje bakterija. Zato se preporučuje česta kupovina novih sunđera.

Kada treba odmah baciti sunđer?

Bez obzira na to koliko je star, sunđer treba odmah zameniti ako:

ima loš miris

ostaje stalno sluzav

raspada se ili mrvi

došao je u kontakt sa sirovim mesom ili njegovim sokovima

koristili ste ga za čišćenje više površina bez ispiranja

i dalje izgleda prljavo nakon pranja.

Trebalo bi da budete posebno oprezni ako koristite isti sunđer za brisanje površina na kojima pripremate hranu. U tom slučaju, rizik od prenošenja bakterija postaje veći.

Kako produžiti vek trajanja sunđera – barem na kratko?

Iako ga ne bi trebalo koristiti predugo, nekoliko navika može pomoći da ostane higijenski prihvatljiv između zamena:

Dobro ga isperite nakon upotrebe

Što temeljnije ga iscedite

Ostavite da se osuši na prozračnom mestu, ne na dnu sudopera

Ne koristite isti sunđer za posuđe i kuhinjske površine

Ako je moguće, povremeno ga dezinfikujte u mašini za pranje sudova sa mašinom za sušenje veša ili prema uputstvima proizvođača.

NSF preporučuje kratko zagrevanje vlažnog sunđera u mikrotalasnoj pećnici svakog dana, ali USDA ističe da, uprkos takvim metodama, sunđere i dalje treba često menjati jer ih je teško potpuno dezinfikovati.

Postoji li bolja alternativa?

Sve više stručnjaka kaže da su četke za pranje posuđa, kao i krpe za posuđe koje se mogu prati na visokim temperaturama, higijenskija opcija od klasičnih sunđera. Razlog je jednostavan: četke se brže suše, a nedostatak vlage znači manje mogućnosti za razmnožavanje bakterija.

U zaključku, ako menjate kuhinjski sunđer samo kada se potpuno raspadne, verovatno to ne radite dovoljno često. Profesionalne preporuke se uglavnom kreću od zamene svakih sedam do 14 dana, pa čak i ranije ako sunđer počne loše da miriše, ostane vlažan, sluzav a ili je korišćena za rizične kuhinjske zadatke.

Koliko god delovao bezazleno, kuhinjski sunđer nije samo saveznik u čišćenju. Ako ba predugo zadržavamo, može postati i jedan od najprljavijih predmeta u domu.

