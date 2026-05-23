Kuhinjski sunđer krije više bakterija od daske za WC, a većina nas ga menja jednom u dva meseca

Kuhinjski sunđer nosi više bakterija nego daska za WC. Bacite je svake nedelje i prestanite da kuvate u sopstvenoj prljavštini.

Kuhinjski sunđer koji držite pored sudopere verovatno je najprljaviji predmet u celom stanu. Nemačka studija sa Univerziteta u Firtu pronašla je preko 360 različitih vrsta bakterija u jednom jedinom žutom sunđeru, i to u koncentracijama koje se mere milijardama po kvadratnom centimetru. Daska za WC je u poređenju s tim sterilna.

Zašto je sunđer u kuhinji gori od WC daske

Razlog je banalan. Kuhinjski sunđer je topao, vlažan i pun ostataka hrane, što je tačno onaj koktel u kome se bakterije razmnožavaju dva puta brže nego u Petrijevoj šolji. WC daska se brzo osuši i nema na sebi ostatke jaja, mleka ili sirovog mesa. Sunđer ima sve to istovremeno.

Najgore je što ga svako jutro stavljate na čistu šolju i na tanjir iz kog jedete. Vi praktično razmazujete bakterije po posuđu, a ne perete ga. To je česti razlog zašto neka domaćinstva imaju večite stomačne probleme bez jasnog uzroka.

Koliko često treba menjati sunđer za sudove

Odgovor koji ne želite da čujete, svakih sedam dana. Ne na svake dve nedelje, ne kad počne da smrdi, ne kad se raspadne. Jednom nedeljno, bez razmišljanja. Sunđer od dva dinara nije vredan stomačne viroze koja vas obori za vikend.

Većina nas u Srbiji koristi isti sunđer mesec dana, a poneko i duže. U panel stanovima sa slabim izvlakačima nad sudoperom, vlaga se zadržava još duže, pa kuhinjski sunđer praktično nikada do kraja ne presahne. To je idealan inkubator.

Da li mikrotalasna stvarno ubija bakterije u sunđeru

Delimično. Vlažan kuhinjski sunđer od dva minuta u mikrotalasnoj na maksimalnoj snazi ubije oko 99 odsto bakterija. Problem je što preostali jedan procenat čine najotpornije sojeve, koje se onda nesmetano razmnožavaju u praznom prostoru. Posle dva dana imate skoro istu prljavštinu, samo otporniju.

Isto važi i za pranje na 60 stepeni u veš mašini ili za potapanje u sirće. Pomaže, ali ne rešava. Jedini siguran potez je zamena, ne dezinfekcija.

Šta da koristite umesto klasičnog žutog sunđera

Najjeftinije rešenje već imate u kuhinji, krpa od mikrofibera ili stare pamučne krpe isečene na pola. Operete ih na 90 stepeni u mašini zajedno sa peškirima i imate čistu, suvu krpu svaki dan. Bakterije ne podnose suvoću, sunđer ih hrani, krpa ih izgladnjuje.

Ako ne možete bez sunđera, kupite paket od deset komada za stotinak dinara i strogo držite pravilo, nedelja dana i u kantu. Označite ga markerom kad ga otvorite, da ne biste sami sebe lagali kad mu istekne rok.

Greška broj jedan koju svi pravimo

Ostavljate sunđer u sudoperi, mokrog, pored slivnika. To je najgori mogući položaj. Treba ga iscediti do kraja i staviti u suvu posudu sa rupama, daleko od sudopere, da se prozrači. Sušenje smanjuje broj bakterija dvanaest puta tokom noći. Ovo je jedini trik koji vredi više od svih dezinfekcija zajedno.

Razmislite kojim sunđerom ste oprali jutros šolju za kafu, koliko dana je već u upotrebi i gde je sada.

Da li se sunđer može prati u veš mašini

Može, na 90 stepeni sa deterdžentom, ali samo kao privremena mera. Posle dva takva pranja, sunđer se ipak baca

Koja boja sunđera je najhigijenskija

Boja nema veze sa higijenom. Bitno je samo koliko je sunđer star i koliko brzo se suši posle upotrebe

Da li je sunđer od celuloze bolji od običnog

Jeste, jer se brže suši i može u mašinu za sudove. I dalje ga menjajte na deset do četrnaest dana, ne ređe

