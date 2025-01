Kupatilo će mirisati danima i potrebne su samo ove 2 stvari

Jednostavno, da ne može biti jednostavnije, a miris će biti prisutan u prostoriji dok ne potrošite rolnu papira.

Još jedan koristan savet posvećen održavanju čistoće u kući. Ovaj put – osveživač vazduha za wc i kupatilo. Znamo da postoji posebna potreba za održavanjem svežeg vazduha u ovoj maloj, ali vrlo važnoj prostoriji.

Ovaj prirodni osveživač, bez ikakve hemije, jednostavan je “trik” i verujemo da će se mnogima dopasti. Miris će biti konstantan, što nije slučaj s industrijskim preparatima.

Pravi se brzo i jednostavno. Kako biste osigurali konstantni miris svežine u wc-u i kupatilu, za ovaj prirodni osveživač zraka biće potrebno:

– rolna ili rolne toalet papira

– eterično ulje (po vašoj želji)

Sve što je potrebno, to je da nekoliko kapi vašeg omiljenog eteričnog ulja nakapate na unutrašnju stranu rolne, na koju se namotava papir. I to je to!

Možete eksperimentirati s različitim uljima. U kupatilima, često je jedna rola na držaču za papir, a druga stoji na polici u kupatilu. Na obe rolne stavite po nekoliko kapi eteričnog ulja. Celo kupatilo mirisaće fenomenalno, posebno kad odmotavate wc papir…

To vam je kao kombinacija 2 u 1. Pored osvežavajuće arome i prirodnog mirisa u kupatilu, dobićete i mirisni toalet papir.

