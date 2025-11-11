Kupatilo smrdi čim padne kiša? Samo ubacite 1 sitnicu u odvod i trajno rešite problem

Kupatilo smrdi čim padne kiša? Neprijatan miris iz odvoda tada se širi po celoj kući i ponekad postaje nepodnošljiv. Osim što stvara nelagodnost, zadržavanje prljavštine u cevima može dovesti i do zapušenja.

Iako redovno čistite odvod, postoji jednostavno rešenje za neprijatan miris – bez hemikalija koje mogu biti štetne po zdravlje. Dovoljno je da iskoristite ono što već imate u kuhinji.

Potrebni su vam sledeći sastojci:

400 ml sirćeta

3 kašike sode bikarbone

5 litara vode

Šta treba da uradite?

Prvo sipajte sodu bikarbonu u odvod, a zatim polako sipajte sirće, jer će zapeniti. Ostavite da odstoji najmanje pola sata i prelijte vrelom vodom. Ovo će očistiti svu preostalu prljavštinu i ostatke masnoće, ali će neprijatan miris nestati, prenosi Najžena.

Sitna navika za mirisno kupatilo

Redovno održavanje odvoda ne mora da bude komplikovano ni skupo. Ova metoda ne zahteva posebne pripreme, a možete je primenjivati jednom nedeljno ili po potrebi. Osim što eliminiše neprijatne mirise, pomaže i u prevenciji zapušenja, čime štedi vreme, novac i nerviranje oko majstora i popravki.

Ako vam kupatilo smrdi čim padne kiša, ne morate da trpite neprijatne mirise niti da se oslanjate na agresivne hemikalije koje mogu biti štetne po zdravlje. Problem često nastaje zbog povratnog pritiska u cevima i nagomilane prljavštine koja se ne vidi, ali se itekako oseća. Iako redovno čistite odvod, to ponekad nije dovoljno da spreči širenje smrada po celoj kući.

Zato je važno znati da postoji jednostavno, prirodno rešenje koje možete primeniti odmah – bez troška i bez rizika. Kombinacija sode bikarbone, sirćeta i vrele vode ne samo da razgrađuje nataloženu masnoću i ostatke, već i efikasno neutrališe neprijatne mirise. Ovaj trik je brz, bezbedan i koristi sastojke koje već imate u kuhinji.

Uz samo nekoliko koraka, vaše kupatilo može ponovo mirisati sveže – čak i kad napolju pljušti kiša. Priroda zna najbolje, a vi imate rešenje nadohvat ruke.

