Kutak kuće koji je magnet za novac: Biljke postavite tamo!

Jedan kutak kuće je magnet za novac u kući. Prema drevnoj mudrosti svaka kuća ima magnet za pozitivnu energiju privlači blagostanje.

Narodna verovanja, filozofije i savremena nauka sugerišu da određeni predmeti mogu privući novac. Prema tim verovanjima kutak za novac nije samo prostor u vašem domu, već jedan kutak kuće je magnet za novac i blagostanje u vašoj kući

Koji kutak vašeg doma deluje kao magnet za novac? Tajna leži u Feng Shui konceptu kutka novca. Kako možete iskoristiti ovu energiju da poboljšate svoju finansijsku situaciju?

Kutak za novac ili magnet za novac

Kutak kuće za novac nije samo prostor u vašem domu; to je magnet za pozitivnu energiju koja može uticati na vaše finansije. Međutim, uprkos njegovoj privlačnosti, važno je shvatiti da je to sistem verovanja, a ne magično rešenje za sve finansijske probleme.

Prema ovoj drevnoj mudrosti, kutak bogatstva je deo sobe u domu koji može da usmeri vašu pažnju i energiju na kvalitet života. Da bi to uradili, praktičari koriste Feng Shui mapu zvanu bagua za procenu energije u određenom prostoru.

Deo kuće koji se najviše povezuje sa novcem nalazi se krajnje levo od ulaznih vrata. Kada pronađete ugao, važno je obratiti pažnju na stanje sobe. Da li je puno stvari? Da li tamo skuplja prašinu? Ovo govori o vašoj nespremnosti da redovno vodite računa o svojim finansijama.

3 načina na koje možete privući novac

Postavite simbole bogatstva

Ugao bogatstva u domu možete aktivirati dodavanjem simbola napretka i posebnih Feng Shui elemenata. To mogu biti lični simboli onoga što za vas predstavlja blagostanje, ili možete koristiti nešto tradicionalnije kao što su zlatni predmeti, ukrasi ili novčići. Pored zlatnih elemenata, kristali mogu da budu i odličan dodatak, a da istovremeno izgledaju luksuzno kada se postave u hodnik, kancelariju ili ugao dnevne sobe. Predlažemo i ametist jer je povezan sa osećajem obilja i mira.

Dodajte predmete koji su napravljeni od drveta ili vode

Ovi predmeti pomažu u unosu dobre energije u dom. Na primer, ako uzmete biljku žada, tj. biljka novca, dobijate energiju iz drveta. Pored biljaka, možete dodati i malu fontanu, samo vodite računa da voda bude čista, jer je prljava i ustajala voda protivna pravilima Feng Shuija. Ako imate problema da pronađete predmete koji sadrže vodu, najbolje je da se odlučite za umetnička dela sa slikama vode.

Popravite polomljene delove

Još jedna ključna tačka za privlačenje novca je čistoća i red. Prema Feng Shuiju, kuhinja, dnevna soba i spavaća soba treba da budu uredne kako bi energija strujala kroz vaš dom. Takođe je važno da se oslobodite nepotrebnih stvari, a oštećene stvari zamenite novima u uglu novca.

Feng šui je praksa koja apeluje na energiju i ravnotežu, tako da je stalna svest i briga o uglu novca ključna za postizanje trajnog finansijskog prosperiteta.

(Citymagazine.si)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com