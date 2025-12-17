Kuvate kupus? Dodajte jedan sastojak i nema nikakvog mirisa po kući

Svi volimo domaća jela, ali niko ne voli miris koji ostaje u zavesama. Dok kuvate kupus, dodajte ovo i spasite kuću od smrada!

Sarma na stolu, a kuća miriše na čisto! Uz ovaj mali trik dok kuvate kupus, mirisi se više neće uvlačiti u garderobu i nameštaj.

Kupus je prava riznica zdravlja, kralj zimskih trpeza i baza za najukusnija domaća jela. Ali, svi znamo taj scenario: čim kuvate kupus, miris se „uvuče“ u zavese, odeću i svaki kutak doma.

Zbog toga ga mnogi izbegavaju, ali nepravda je gotova! Uz ove male trikove, vaša kuhinja će ostati mirisna oaza, a ručak će biti bolji nego ikad.

Magična kap sirćeta

Sirće je jednostavan i efikasan način da smanjite karakterističan miris kupusa. Važno je da ga koristite u maloj količini, kako ne biste promenili ukus jela.

Kako koristiti:

Dodajte malo belog sirćeta tokom dinstanja kupusa.

Za ublažavanje kiselosti, u posudu možete dodati i prstohvat šećera.

Ovaj trik omogućava da kupus ostane ukusan, a miris prijatan.

Stari domaći trik

Ako želite da još efikasnije uklonite miris, probajte kombinaciju soli i sode bikarbone.

Priprema:

U hladnu vodu dodajte kašiku soli i prstohvat sode bikarbone.

Stavite seckani kupus u ovu vodu i kuvajte nepoklopljeno 15-20 minuta.

Ocedite kupus i nastavite sa daljim kuvanjem, dinstanjem ili pečenjem.

Ova metoda pomaže da se miris značajno smanji, a kupus zadrži svoj prirodan ukus.

Mirisni štit od lovora

Još jedan jednostavan trik je dodavanje nekoliko listova lovorovog lista u vodu prilikom kuvanja.

Dodatni saveti:

Kašika belog vinskog sirćeta i nekoliko kapi limunovog soka dodatno neutralizuju miris.

Peršun, mirođija i kim mogu smanjiti izražen miris i učiniti jelo aromatičnijim.

Kupus je previše dragocen da biste ga se odrekli zbog malo jačeg mirisa. Sada kada znate kako da kuvate kupus kao pravi profesionalac, možete se prepustiti čarima sarmi, podvarka i slatkog kupusa bez ikakvog stresa.

Prosto, nema više razloga da izbegavate ovo zdravo i ukusno povrće!

