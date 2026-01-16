“Lažni pirinač” prave od plastike, samo ovako ćete ga razlikovati od pravog

Iako nikada ne biste pomislili na to, ali postoji i lažni pirinač. Ovu sortu nazivaju “vučang” i skoro da je napravljena od plastike

Iako nikada ne biste pomislili na to, ali da, postoji i lažni pirinač. Uglavnom, reč je o pirinču koji se uvozi iz Laosa.

Kao prenosi 24sata.hr, ovu sortu nazivaju “vučang” i, verovali ili ne, skoro da je napravljena od plastike!

Zapravo, tačnije, reč je o mešavini krompirovog brašna, sintetičke smole i najlona, a u smesu se dodaje aroma kako bi imala ukus pravog pirinča. Kako biste bili sigurni da pirinač koji ste kupili nije lažan, postoji nekoliko jednostavnih metoda pomoću kojih možete to da proverite.

Test s vodom

U čašu vode sipajte kašiku sirovog pirinča. Ako potone, jestiv je, ako pluta na površini – nije. Dakle, lažni pirinač

Test s vatrom

Zapalite malo pirinča šibicom. Ako osetite karakterističan miris paljene plastike, to je znak da nije za upotrebu.

Avan i lažni pirinač

Još jedna metoda kojom možete da proverite kvalitet pirinča je da ga stavite u avan i usitnite. Ako je prah beo, pirinač je dobar, ako je žućkast – bacite ga.

Test s buđi

Stavite pirinač u posudu, hermetički je zatvorite i ostavite na toplom mestu. Ako je reč o pravom pirinču, za nekoliko dana ćete primetiti pojavu buđi. Ako se buđ ne pojavi, znači da nešto nije u redu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com