Lepša od lavande, a komarci i krpelji je ne podnose: Ova biljka je spas za svako dvorište i sadi se baš sad

Čime oterati komarce iz dvorišta bez sprejeva? Posadite ovi biljku što pre - miriše predivno, a insekti beže glavom bez obzira!

Pitate se čime oterati komarce iz dvorišta i kuće, a da ne trošite pare na sprejeve i sveće koje smrde na hemiju?

Postoji jedna biljka koja cveta lepše od lavande, miriše na limun i mentu, a komarci i krpelji beže od nje glavom bez obzira. Zove se katnjak, poznata je i kao mačja metvica ili nepeta, i sadi se baš sad, dok je zemlja topla, a noći blage.

Katnjak je višegodišnja biljka iz porodice usnatica, srodnik nane i lavande, koja luči prirodno ulje nepetalakton. Ovo ulje odbija komarce, krpelje i muve, a ljudima miriše prijatno na limun.

Posađen u dvorištu ili saksiji deluje kao repelent tokom cele tople sezone.

Zašto je katnjak najjače prirodno sredstvo protiv komaraca

Katnjak sadrži jedinjenje nepetalakton. To je supstanca koja deluje deset puta jače od dietiltoluamida, sastojka koji nalazite u kupovnim sprejevima.

Komarac oseti miris i jednostavno zaobilazi prostor u krugu od nekoliko metara. Isto važi i za muve, ose, pa čak i krpelje koji se kriju u travi. Ako razmišljate čime oterati komarce na najzdraviji način, ovo jedinjenje je odgovor prirode.

Cvetovi su ljubičastoplavi, gusti, prekrivaju žbun od juna do oktobra. Pčele ga obožavaju, leptiri se okupljaju oko njega, a vi sedite u bašti bez ujeda.

Lepota i korist u jednom paketu.

Kako i gde posaditi ovu biljku protiv komaraca

Katnjak ne traži skoro ništa. Voli sunce, podnosi sušu i ne smeta mu loša zemlja. Posadite ga uz terasu, oko klupe, ispod prozora spavaće sobe ili pored ulaza u kuću.

Razmak između sadnica neka bude oko četrdeset centimetara, jer se brzo širi.

Iskopajte rupu duboku dvadesetak centimetara

Na dno stavite šaku peska radi drenaže

Sadnicu postavite, zatrpajte i blago nagazite zemlju

Zalijte obilno samo prvih nedelju dana

Posle toga zaboravite na njega, snaći će se sam

Najveća greška je preterano zalivanje. Korenje istrune, biljka požuti i propadne za mesec dana.

Bolje suvo nego mokro, zapamtite to.

Tajni trik koji koriste baštovani

Evo onoga što se retko pominje.

Uveče, pre nego što sednete napolju, otkinite nekoliko grančica katnjaka i izgnječite ih među prstima. Stavite ih u činijicu sa toplom vodom na sto. Para nosi miris po vazduhu i pravi nevidljivi štit oko vas. Više nećete morati da tražite čime oterati komarce, jer ovaj prirodni miris pravi nepremostivu barijeru.

Komarci ne prilaze ni na metar, čak i kad je vlažna letnja noć.

Suve grančice možete da stavite u platnene vrećice i okačite po ormarima. Moljci beže, a veš miriše sveže nedeljama.

Rasterivanje krpelja i zaštita kućnih ljubimaca

Ako imate psa ili decu koja se igraju u travi, katnjak je pravi spas. Krpelji ne podnose njegov miris i ne zadržavaju se u zoni gde raste.

Posadite nekoliko žbunova oko ograde i kućice za psa. Mačke će biti oduševljene, jer mačja metvica na njih deluje kao prirodni stimulans, valjaće se po njoj satima.

Za pse je potpuno bezopasan. Niti će ga jesti, niti će ih iritirati. Dobićete prirodnu barijeru bez ikakvih hemikalija.

Greške koje mnogi prave kad sade katnjak

Mnogi posade samo lavandu i očekuju čudo. Lavanda jeste lepa, ali njen miris slabi tokom dana, naročito po vrućini. Citronela ne preživljava našu zimu.

Katnjak izdrži minus dvadeset i svake godine se vraća još bujniji.

Ne sadite ga u senku, neće cvetati

Ne mešajte ga sa biljkama koje vole vlagu

Posle prvog cvetanja podrežite ga, daće drugi talas cvetova

Sezona sadnje traje do kraja oktobra. Jesenja sadnja je najbolja, jer se koren ukoreni do zime i u proleće biljka eksplodira. Već naredne sezone imaćete dvorište bez komaraca.

