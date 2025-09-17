Ljubičice su vam „depresivne“? Podmladite ih uz ovaj vrhunski trik sa kesom koji uspeva svima

Ako imate ljubičice koje traju godinama, a zbog starosti su počele da zaostaju u rastu, možete da ih podmladite. Upravo su letnji meseci pravo vreme za tako nešto. Mnogi ovo stanje zovu i depresija biljaka.

Ljubičicu izvadite iz saksije, skalpelom odrežite biljku od korena, odstranite suve peteljke i suvo lišće, pa skalpelom lagano sastruže deblo biljke.

U saksiju sipajte novu zemlju, u nju utisnite stablo ljubičice, lagano pritisnite supstrat i umereno zalijte. Zatim preko saksije stavite providnu kesu i ostavite je da stoji na umerenom suncu. Za 3 do 4 nedelje biljka bi trebalo da ima novi koren, prenosi najzena.rs.

Razmnožavanje iz lista

Zasecite list ljubičice pod uglom od 45 stepeni. U saksiju stavite zemlju i zalijte je odstajalom vodom, pa napravite malu rupu u zemlji i u nju stavite pripremljen list afričke ljubičice. Ukoliko imate hormon rasta, pre nego što ćete spustiti ljubičicu u zemlju zasečeni deo spustite u hormon rasta.

Preko saksije navucite plastičnu providnu kesu, pa saksiju stavite na svetlo i toplo mesto koje nije direktno na suncu. Zalivajte biljku povremeno, samo kada primetite da se površinski sloj zemlje osušio. Za zalivanje uvek koristite odstajalu vodu.

Da bi se razvila iz lista, ljubičici je potrebno oko 21 dan. Dok se ne pojave listići, ne skidajte kesu sa saksije.

Najvažniji saveti za negu

Ljubičica ne voli ni previše, ali ni premalo vode. Od proleća do jeseni zalivajte je jednom sedmično, a leti dva do tri puta, najbolje preko podloška saksije.

Da bi bila bujnija i cvetala tokom najvećeg dela godine, dodajte joj đubrivo za cvetanje prilikom svakog drugog zalivanja.

Jedan ekstra savet

Ljubičice su „društvene biljke“, pa više cvetaju ako se nalaze „u društvu“. Saksije sa ljubičicama držite grupisane blizu izvora prirodnog svetla, ali tako poređane da se listovi biljaka međusobno ne dodiruju – tako će cvetati raskošnije.

Prašinu sa listova ljubičice uklanjajte mekom čekom ili pamučnom krpicom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com