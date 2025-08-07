Ljudi masovno stavljaju novčić u zamrzivač pre odlaska na odmor: Genijalan trik koji čuva vaše zdravlje!

Planirate putovanje, ali niste sigurni da li će tokom vašeg odsustva biti nestanka struje?
Ovaj jednostavan trik sa novčićem u zamrzivaču može vam pomoći da proverite da li je vaša hrana ostala bezbedna za konzumaciju
Kako funkcioniše trik?
Uzmite providnu šolju ili posudu i napunite je vodom.
Stavite je u zamrzivač da se potpuno zaledi.
Na zaleđenu površinu stavite novčić (npr. dinar).
Ostavite tako dok ste na odmoru.
Kada se vratite proverite gde se nalazi novčić. U zavisnosti od položaja, to vam govori sledeće:
Novčić na vrhu leda – nije bilo nestanka struje, hrana je bezbedna
Novčić na sredini – delimično otapanje i ponovno zamrzavanje, hrana je verovatno u redu, ali neopohdan oprez
Novčić je na dnu posude – dugo je bilo bez struje, hrana se potpuno odmrzlla, bacite hranu
Zašto je ovo važno?
Hrana koja se odmrzne i ponovo zamrzne može izgledati normalno, ali može sadržati opasne bakterije ako je duže stajala na sobnoj temperaturi. Konzumacija takve hrane može dovesti do trovanja i ozbiljnih zdravstvenih problema.
Ovaj trik je besplatan, jednostavan i efikasan način da proverite da li je vaša hrana sigurna nakon putovanja.
