Ljudi su počeli da stavljaju lovorov list u kupatilo: Tvrde da rešava česti problem

Lovorov list vekovima je bio okosnica kulinarstva i simbol pobedničke slave u starom Rimu i Grčkoj, kada su od njega izrađivane krune za velike umove i vođe. Danas ga uglavnom koristimo kao začin koji jelima daje duboku aromu, ali njegova primena može se proširiti i van kuhinje – sve više ljudi otkriva kako suhi listovi lovora efikasno uklanjaju neprijatne mirise u kupatilu.

Lekovita svojstva lovorovog lista

Pored kulinarske uloge, lovorov list ima i antiinflamatorna i antiseptička dejstva, analgetsku moć zahvaljujući cinku, te jača imunitet i pomaže u borbi protiv virusa. Čaj i tinkture od lovora olakšavaju kašalj, poboljšavaju disanje i osvežavaju dah, čime dodatno potvrđuju svoju vrednost kao prirodni lek.

Prirodni osveživač vazduha u kupatilu

Da biste osvežili atmosferu bez hemikalija, pomešajte nekoliko suvih lovorovih listova s lavandom ili mentom i stavite tu mešavinu u platnenu vrećicu. Postavite je na policu u kupatilu i već nakon nekoliko sati osetićete prijatnu, svežu aromu koja će zameniti neželjene mirise i osigurati konstantnu svežinu prostora.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com