Ljuske belog luka svi bacaju, a malo ko zna koliko vrede: Rešavaju 3 velika problema u kući

Ljuske belog luka rešavaju tri problema u stanu, od uvenulih muškatli do crvića u pirinču. Probajte pre nego što ponovo posegnete za kantom.

Ljuske belog luka završe u kanti za pet sekundi, a tu pravimo grešku koja košta i biljke i ostavu. Suvi spoljni sloj nije đubre, već sirovina koju su naše bake koristile na tri konkretna načina, dok mi danas plaćamo skupa sredstva za isti efekat.

Svaki put kada za ručak čistite glavicu, ona providna kora ostaje u šaci kao nešto nepotrebno. Tu većina nas greši.

Spoljni sloj belog luka krije kalijum, kalcijum i fosfor, minerale koje muškatla na prozoru moli celu zimu.

Ljuske belog luka kao tečno đubrivo za sobno cveće

Prelijte šaku suvih ljuspica sa pola litra vrele vode i ostavite da prenoći. Sutradan procedite i tom mlakom tečnošću zalijte muškatle, fikus ili orhideju, ali ne češće od jednom u deset dana. Posle dve, tri zalivke listovi postaju zatvorenije zelene boje, a novi izdanci kreću brže.

Posebno pogoduje cveću koje tokom hladnijih meseci pati od premalo svetla i preteranog grejanja iz radijatora ispod prozora.

Ljuske belog luka tu rade tiho, bez mirisa koji bi vam smetao u stanu, jer rastvor nakon ceđenja gotovo i ne miriše.

Šta zapravo radi ljuska belog luka u zemlji

Ljuska belog luka u rastvoru oslobađa minerale koji jačaju koren i listove, a u suvom obliku u saksiji odbija sitne štetočine i obogaćuje kompost. Nije čudo, samo hemija koju babe nisu zvale tim imenom.

Prirodni insekticid bez agresivne hemije

Sasvim druga priča kreće kada vidite biljne vaši na ružama ili sitnog pauka na zelenim listovima. Sitno izmrvljene kore belog luka rasute po površini zemlje u saksiji odbijaju štetočine svojim mirisom, koji je insektima nepodnošljiv, a vama jedva primetan posle prvog dana.

Za baštu na terasi panel zgrade ovo je idealno. Bez prskanja, bez kupovine flašica sa upozorenjima u sitnom slogu. Šaka ljuspica oko stabljike paradajza u žardinjeri radi posao za nekoliko nedelja, dok kiša ili zalivanje ne ispere miris.

Trik koji supu pretvara u nešto sasvim drugo

Bake nisu bacale ništa, pa ni ovo.

Kada u temeljac za pileću čorbu ubacite četiri do pet čistih, suvih ljuspica, supa za sat vremena dobija dublju zlatnu boju i zaokrugljeniju aromu, onu koju u restoranima zovu „domaća“. Procedite na kraju i niko neće znati u čemu je tajna.

Isti trik radi i sa goveđom juhom, pa čak i sa pirinčem koji kuvate kao prilog. Jedna ljuska bačena u vodu za kuvanje pirinča daje suptilan, jedva primetan ukus i sprečava da zrna budu bljutava. Suplementi za supe iz kesice tu ne pomažu mnogo, ali jedna kora belog luka može.

Kako da sačuvate krompir i pirinač od klijanja i crva

Greška broj jedan u ostavi je da krompir držite u plastičnoj kesi, bez ičega. Stavite tri do četiri suve ljuske belog luka među krtole i one usporavaju klijanje i odbijaju sitne moljce koji se rado uvuku u pirinač i brašno.

Isto važi i za teglu pirinča, samo proverite da su ljuspice potpuno suve, inače uvlače vlagu.

Zašto ovo treba probati pre nego što ponovo posegnete za kantom

Trošak je nula dinara. Vreme potrebno za pripremu rastvora je tri minuta. Ljuspice belog luka rešavaju tri stvarna problema u stanu, žute muškatle, vaši na biljkama i crviće u pirinču, bez kupovine ijednog novog proizvoda.

Babina sveska je tu bila u pravu, samo smo je u međuvremenu zaboravili.

