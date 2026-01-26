Veoma korisne cake i saveti, sve što vam treba su ljuske od belog luka.

Ljuske od belog luka nikad nemojte bacati – kada čujete koliko su samo korisne u kući čuvaćete ih kao pravo blago.

Ljuska belog luka obiluje fenilpropanoidima koji su puni antioksidansa. Zato je odlična za imunitet i ima antikancerogena svojstva. Mnogi stručnjaci se slažu da ljuska ima više vrednih materija od samog luka, prenosi n1info.rs.

Bogata je i specifičnim flavonolima koji snižavaju krvni pritisak i sprečavaju taloženja na arterijama. Sadrži i puno vlakana. Svi ovi sastojci odlični su za zdravlje srca, probavne probleme i snižavanje holesterola, te nekih tipova karcinoma.

Prilikom korišćenja ljuske belog luka pazite da ona bude organska, jer ćete u protivnom unositi pesticide u ishranu.

Ljuske su dobre, ni manje ni više, nego za supu. Jednostavno je dodajte svim sastojcima za supu i skuvajte. Izvadite je tokom proceđivanja supe. Ako se bojite prejakog ukusa, dodajte samo kašičicu do dve ljuski, ljuski, a ako volite jak ukus belog luka možete staviti i celu šaku.

Supu možete da skuvate i samo od ljuski belog luka. Gotova je već za 10-15 minuta nakon što voda počne da vri. Tečnost koju ovako dobijete možete iskoristiti i za kuvanje pirinča ili dodatak raznim sosevima, a možete je odmah pojesti kao supu, uz dodatak rezanaca ili knedli po želji.

Svoje ljuske od belog luka nakon što ga očistite zato nemojte baciti, već ih stavite u kesu i iskoristite. Bacite samo one komade koji su prljavi.

Još ideja za korišćenje ljuski od belog luka

Stavite ih u zamrzivač i iskoristite za gulaše, pasulj, povrćne i mesne čorbe i supe.

Ljuska češnjaka puna je fenilpropanoida koji su krcati antioksidansima i zato ju je dobro jesti. Dodajte cele čenove tokom kuvanja i pojedite ih, sugerišu stručnjaci. Možete ih peći s krompirima i mesom ili dodati u variva poput pasulja.

Za čaj – stavite ljuske belog luka u kuglicu i uronite u kipuću vodu. Ostavite par minuta.

Ispecite beli luk u ljusci i dodajte jelima. Cele glavice belog luka, nakon što ste skinuli prve prljave slojeve ljuske, umotajte u alu-foliju i pecite u pećnici 40-ak minuta na 180 stepeni. Tako ispečenog možete ga čuvati u frižideru do sedam dana ili u zamrzivaču do šest sedmica.

