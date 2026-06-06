Ljuske belog luka svi bacaju, a vrede kao zlato: Rešavaju 3 velika problema u kući

Ljuske od belog luka rešavaju 3 problema - od uvenulih muškatli do crvića u pirinču. Probajte pre nego što ponovo posegnete za kantom.

Ljuske od belog luka završe u kanti za pet sekundi, a tu pravimo grešku koja košta i biljke i ostavu. Onaj providni spoljni sloj nije đubre, nego sirovina koju su naše bake koristile na tri konkretna načina, dok mi danas plaćamo skupa sredstva za isti efekat.

Svaki put kad za ručak ogulite glavicu, ta tanka kora ostane u šaci kao nešto nepotrebno. Tu većina nas greši. Spoljni sloj belog luka krije kalijum, kalcijum i fosfor, minerale koje muškatla na prozoru čeka celu zimu.

Ljuske od belog luka kao tečno đubrivo za sobno cveće

Prelijte šaku suvih ljuspica sa pola litra vrele vode i ostavite preko noći. Ujutru procedite i tom mlakom tečnošću zalijte muškatle, fikus ili orhideju, ali ne češće od jednom u deset dana. Posle dve do tri zalivke listovi dobiju zasićeniju zelenu boju, a novi izdanci kreću brže.

Posebno pomaže cveću koje tokom zime trpi premalo svetla i previše toplog vazduha sa radijatora ispod prozora. Kora belog luka tu radi tiho, bez mirisa koji bi vam smetao u stanu, jer rastvor nakon ceđenja gotovo i ne miriše.

Prirodni insekticid bez agresivne hemije

Sasvim druga priča kreće kada vidite biljne vaši na ružama ili sitnog pauka na zelenim listovima. Sitno izmrvljene ljuspice belog luka rasute po površini zemlje u saksiji teraju štetočine svojim mirisom, koji je insektima nepodnošljiv, a vama jedva primetan posle prvog dana.

Za baštu na terasi panelke ovo je idealno. Bez prskanja, bez kupovine flašica sa upozorenjima u sitnom slogu. Šaka ljuspica oko stabljike paradajza u žardinjeri drži štetočine podalje nekoliko nedelja, dok kiša ili zalivanje ne ispere miris.

Trik koji supu pretvara u nešto sasvim drugo

Bake nisu bacale ništa, pa ni ovo. Kad u temeljac za pileću čorbu ubacite četiri do pet čistih, suvih ljuspica, supa za sat vremena dobija dublju zlatnu boju i zaokruženiju aromu, onu koju u restoranima zovu „domaća“. Procedite na kraju i niko neće znati u čemu je caka.

Isti potez radi i sa goveđom juhom, pa i sa pirinčem kao prilogom. Jedna kora bačena u vodu za kuvanje pirinča daje suptilan, jedva primetan ukus i sprečava da zrna budu bljutava. Kockice za supu tu ne pomažu mnogo, ali jedna kora belog luka može.

Kako da sačuvate krompir i pirinač od klijanja i crva

Greška broj jedan u ostavi je da krompir držite u plastičnoj kesi, bez ičega. Ubacite tri do četiri suve ljuske među krtole i one usporavaju klijanje i odbijaju sitne moljce koji se rado uvuku u pirinač i brašno. Isto važi i za teglu pirinča, samo proverite da su ljuspice potpuno suve, inače uvlače vlagu i sve odlazi u drugom pravcu.

Zašto ovo vredi probati pre nego što ponovo posegnete za kantom

Trošak je nula dinara. Vreme za pripremu rastvora je tri minuta. Ljuske od belog luka rešavaju tri stvarna problema u stanu, žute muškatle, vaši na biljkama i crviće u pirinču, bez kupovine ijednog novog proizvoda.

Babina sveska je tu bila u pravu, samo smo je u međuvremenu zaboravili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com