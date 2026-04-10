Ljuske od jaja nipošto ne bacajte: Ubacite ih u sirće, dobićete nešto stvarno fantastično

Ljuske od jaja skoro uvek završe u kanti za smeće, ali niste ni svesni kakvu grešku pravite ako ih bacate.

Bliži se Uskrs kada je vreme da se u svakom domaćinstvu jede mnogo kuvanih jaja, ali mnogi i inače imaju naviku da za doručak jedu ovu namirnicu, kao jaje na oko, omlet ili kajganu.

Ljuske od jaja nipošto ne bacajte, sadrže čak 90 odsto kalcijuma- minerala koji čuva naše kosti i daje doprinos celokupnog zdravlju.

Ne postoji nijedna namirnica koja sadrži toliko kalcijuma koji nam je neophodan.

Naravno, nećemo ih baš grickati, ali postoje razni drugi načini na koje ih možemo upotrebiti.

Zdravstvene prednosti

Ljuske od jaja nipošto ne bacajte, sadrže savršen skup idealnih supstanci za lečenje karijesa, i pored kalcijuma ima i 27 drugih minerala. Sastav ljuske jaja je isti kao kod naših zuba.

Ljuske jaja mogu pomoći u lečenju ortopedskih bolesti. Vitamini i minerali koji se nalaze u ljuski, mogu pomoći u smanjenju gubitka koštane mase kod žena u postmenopauzi.

Pola kašičice mlevene ljuske od jaja sadrži 1.000 do 1.500 ml kalcijuma, a to je 90 posto naše potrebe dnevnog unosa.

Osim toga, smanjuju holesterol i krvni pritisak.

Ljuske dobro operite, stavite u vrelu vodu i prokuvajte 10 minuta. Ne koristite ljusku od sirovih jaja.

Prokuvane ljuske osušite, stavite u rernu na 150 stepeni deset minuta.

Na kraju ih izblendujte.

Prah čuvajte u frižideru.

Dnevno uzimajte 1,5 do tri kašičice.

Evo kako ćete znati da je bezbedno jesti ljuske od jaja:

Ako jaja nisu kuvana, onda kuvajte ljusku barem 10 minuta kako bi se uništile potencijalne štetne bakterije.

Ostavite ljuske da se ohlade pa ih sameljite u prah.

Čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi.

Čišćenje zagorelih šerpi i tiganja

Koliko vam se puta desilo da vam zagori omiljeno jelo? Sigurno vam je i te kako poznata ljutnja koju osećate u tom momentu. Ali, uz trik sa ljuskama od jaja skorela masnoća na posuđu postaje prošlost.

Izmrvite nekoliko ljuski od jaja u tiganj sa zagorelom hranom, dodajte malo soli i vruće vode, te sunđerom oribajte tiganj.

Oštri nožiće u mikseru (multipraktiku)

Stavite nekoliko ljuski od jaja u zamrzivač na pola sata, a zatim u mikser.

Dodajte malo vode pa uključite mikser. Rezultat su oštri nožići kao tek kupljeni.

Ljuske od jaja kao đubrivo za biljke

Ljuske od jaja nipošto ne bacajte, pune su kalcijum-karbonata koji je dobar za biljke.

Osušite ljuske i sameljite u prah ili koliko je god sitno moguće.

Čuvajte prah u tegli kako bi vam uvek bio na dohvat ruke.

Pomešajte prah od ljuske s malo zemlje za cveće, i stavite na mesto gde je potrebno malo đubriva.

Domaće sredstvo za čišćenje

Osušene ljuske jajeta sameljite u blenderu dok ne dobijete fini prah. Pomešajte ga sa sodom bikarbonom u odnosu 1:3, potom dodajte vodu ili sirće i ovom mešavinom možete čistiti zagorele šerpe ili plehove, kamenac na WC šolji i druge “uporne” naslage kod kojih obična sredstva za pranje ne pomažu.