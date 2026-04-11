Ljuske uskršnjih jaja nikad ne bacajte, iznenadićete se za šta sve mogu da koriste

Postoji mnogo načina na koje možete da iskoristite ljuske uskršnjih jaja. Nikako ih ne bacajte, pravo su blago u kući.

Nikako ne bacajte ljuske uskršnjih jaja, postoji izuzetno koristan način da ih upotrebite. Razbijene ljuske uskršnjih jaja mogu da se primene na nekoliko načina U nedelju će pravoslavni vernici proslaviti Uskrs, kuckaće se jaja u svim krajevima Srbije. Domaćice su verovatno već pribavile korisne recepte kako da iskoriste kuvana jaja, ostaje pitanje šta raditi sa ljuskama? Dobra vest jeste da ne morate da ih bacite. Postoji izuzetno koristan način da ih upotrebite Razbijene ljuske uskršnjih jaja mogu da se primene na nekoliko načina. I ako brinite da su vam ostali samo sitni komadi koji su neupotrebljivi, odmah da vas razuverimo – i oni imaju svoju namenu. Možete da ih sameljete u prah i iskoristite u razne svrhe.

Najčešća primena je u bašti i za uzgoj biljaka. Savet stručnjaka jeste da ih prethodno sameljete. Evo šta zapravo prvo treba da uradite:

Nežno isperite komade ljuski i stavite ih na sunce da se osuše. Osušene komade čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.

Sameljite osušene komade ljuske u prah, bilo u mašini, avanu, čekićem za istanjivanje mesa ili jednostavno oklagijom.

Kako možete da upotrebite ljuske jaja?

Postoje i kreativni načini za upotrebu šarenih ljuski, deca u vrtiću mogu od njih da prave venčiće, nakit, ali najpopularniji način da se iskoriste jeste u baštovanstvu.

Kada ste ih jednom samleli, prah dodajte zemlji u saksiji ili rasporedite oko biljaka u bašti. Isto uradite i sa ljuskama koje prethodno niste usitnili – razbacajte ih oko biljaka i pustite da odrade svoju „magiju“.

