Luksuzna zlatna uskršnja jaja prave se za 30 minuta. Svi će vas pitati za tehniku

Postoji mnogo tehnika za farbanje jaja i većina njih je fenomenalna. Luksuzna zlatna uskršnja jaja prave se veoma jednostavno i lako.

Ukoliko biste ove godine da jaja budu malo svečanija, zlatna je idealna boja. Luksuzna zlatna uskršnja jaja sa zlatnim efektom izgledaju božanstveno, a prave se lako kod kuće. Potreban vam je samo jedan sastojak iz kuhinje!

Ako mislite da su ovakva luksuzna zlatna uskršnja jaja rezervisana samo za vešte ruke i profesionalce – varate se. Efekat izgleda luksuzno, ali se pravi iznenađujuće brzo i lako, čak i u kućnim uslovima.

Zlatna dekoracija koja izgleda kao iz izloga zapravo krije vrlo jednostavan trik – i malo kreativnosti.

Luksuzna zlatna uskršnja jaja bez mnogo truda

Na prvi pogled deluje kao da je potrebno mnogo iskustva da biste dobili ovakav rezultat, ali uz pravi materijal – sve ide glatko. Umesto pravog zlata koristi se dekorativna folija, koja može biti zlatna, srebrna ili u boji, u zavisnosti od toga kakvu kombinaciju želite.

Upravo ta folija daje jajima elegantan i moderan izgled, idealan za prazničnu trpezu.

Šta vam je potrebno

Za ovu tehniku farbanja i ukrašavanja biće vam potrebno:

kuvana jaja

boje za jaja (ili prirodne varijante)

sirće

posude za farbanje

dekorativna folija (zlatni listići ili druge nijanse)

Trik sa belancetom pravi savršen efekat

Najvažniji korak u ovom procesu je lepljenje folije – a tu na scenu stupa jednostavno rešenje iz kuhinje.

Belance se koristi kao prirodni lepak i potpuno je bezbedno. Nanosi se na već kuvana i ohlađena jaja (bilo da su ofarbana ili ostavljena bela), a zatim se preko toga stavlja folija.

Listići se pažljivo prislone na površinu, a potom lagano utapkaju četkicom kako bi se ravnomerno rasporedili.

Završni korak koji pravi razliku

Nakon što nanesete foliju, potrebno je da sačekate oko pola sata da se sve lepo osuši. Kada se površina stegne, četkicom uklonite višak koji se nije zalepio.

Ako primetite da neki delovi nisu dovoljno čvrsti, jednostavno ponovite postupak – još malo belanceta i folije, i jaja će izgledati savršeno.

