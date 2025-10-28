“Mađioničarski” trik: Najlakši način da proverite kvalitet deterdženta za veš!

Asortiman deterdženta za pranje veša je ogroman. Ponekad nije lako odrediti njihov kvalitet.

Neki deterdženti uklanjaju mrlje, ali ostavljaju trag na tamnim stvarima, drugi, manje agresivni koji su namenjeni za šareni veš, više „osvežavaju“ garderobu, ali ne odstranjuju uvek nečistoću.

Često smo u potrazi za deterdžentom koji bi zadovoljio sve naše zahteve. Zbog toga kupujemo različite, testiramo ih, menjamo, pa nismo uvek zadovoljni.

Ali, postoji jednostavan način da se utvrdi kvalitet deterdženta.

Kako proveriti kvalitet deterdženta za veš

Da biste utvrdili kvalitet deterdženta, uradite sledeće:

Rastvorite u čaši 1 kafenu kašiku deterdženta, i zatim u ovaj rastvor stavite komadić belanca tvrdokuvanog jajeta

– Ako je, nakon 24 časa belance ostalo netaknuto, ovaj deterdžent je niskog kvaliteta.

– Ako je belance postalo mekše, i ako se, čak, počne rastvarati – ovaj deterdžent odgovara za pranje šarene odeće, ili manje zaprljane odeće.

– Ali, ako se belance rastvorilo u potpunosti, takav deterdžent idealno odgovara za pranje belog i jako zaprljanog veša.

Bonus saveti za deterdžente

Patrik Ričardson je stručnjak za pranje veša i ima mnogo jedinstveniju (i efikasniju!) filozofiju za brigu o svojoj odeći: pere mnogo ređe od većine ljudi, i što je najvažnije, nikada ne koristi standardni deterdžent za veš. Umesto toga, koristi blagi sapun za pranje odeće. Zašto je sapun za veš bolji od deterdženta za veš?

Ričardson kaže da se dva proizvoda proizvode različito, tako da daju različite rezultate. „Deterdžent je sintetički – u suštini samo gomila proizvoda za čišćenje pomešanih zajedno, sa naftom ili drugim uljnim aditivima“, kaže on. – Proces pravljenja sapuna je jednostavniji i prirodniji. Uzimate ulje, dodajete kiselinu i dobijate nežno sredstvo za čišćenje.

Pošto sapun ima manje sastojaka i manje je mastan, on se bolje ispire sa vaše odeće od deterdženta – još jedan razlog zašto ga Ričardson preferira. – Sapun se potpuno ispere, pa čak i ako preterate, nećete imati ostataka sapuna na odeći, kaže on. – S druge strane, deterdženti se prave sa više ulja da bi zadržali miris, pa je vaša odeća prekrivena masnim premazom.

