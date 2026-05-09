Maj je najvažniji mesec za ruže, želite li raskošne cvetove ne smete da napravite ove 3 greške

Maj je najvažniji mesec za cvetanje ruža. Ako napravite uobičajene tri greške, imaćete daleko manje cvetanja tokom leta.

Ako želite prelepe ruže preko celog leta, ne smete sada da napravite ove tri greške u maju. Maj je najvažniji mesec za cvetanje ruža, jer tada snažno rastu, formiraju pupoljke i pripremaju se za najveličanstveniji period cvetanja.

Lepota ruža dolazi sa nekoliko važnih pravila nege. U maju biljke ulaze u intenzivnu fazu rasta, razvijaju nove izdanke i formiraju pupoljke, pa je sada ključno obezbediti im dovoljno hrane, vode, svetlosti i zaštite od bolesti.

Ako im se pruži pravilna nega tokom ovog perioda, ruže će obilno i dugo cvetati. Ali nekoliko uobičajenih grešaka može brzo oslabiti biljku i smanjiti broj cvetova.

Redovno, ali pažljivo zalivanje

Dubinsko zalivanje najbolje je za ruže, ali ne podnose stalno vlažno zemljište. Umesto čestog površinskog zalivanja, bolje ih je zalivati ređe, ali obilnije, kako bi voda dospela do korena.

Najbolje ih je zalivati ujutru, direktno pored biljke, bez kvašenja listova. Vlažno lišće, posebno uveče, može podstaći razvoj gljivičnih bolesti poput pepelnice i crne pegavosti.

Ruže u saksijama zahtevaju češći pregled jer se zemlja u saksijama brže suši, posebno u toplim i vetrovitim danima.

Đubrenje je ključ obilnog cvetanja

Maj je najvažniji mesec i pravo vreme za đubrenje ruža. Biljkama su tada potrebne hranljive materije da bi stvorile jake izdanke i pupoljke. Najbolje je koristiti đubrivo namenjeno ružama, jer sadrži odnos hranljivih materija prilagođen njihovim potrebama.

Previše azota može podstaći bujan rast lišća, ali ne i cvetova, pa ne treba preterivati sa đubrenjem. Uvek je bolje držati se preporučene doze nego pokušavati ubrzati rast većom količinom đubriva.

Kompost ili zreo stajnjak takođe mogu biti dobar dodatak, ali samo ako je pravilno razložen i ne dolazi u direktan kontakt sa mladim izdancima.

Uklonite uvele cvetove

U maju ruže treba redovno pregledati i uklanjati sve što nepotrebno oduzima energiju biljci. Slabi, oštećeni ili bolesni izdanci mogu se odrezati čistim i oštrim makazama.

Ako su se prvi cvetovi već otvorili i počeli da venu, uklonite ih na vreme. Na taj način ruža ne troši energiju na formiranje plodova, već je usmerava ka novim pupoljcima i nastavku cvetanja.

Rez uvek treba praviti iznad zdravog lista ili pupoljka, pod blagim uglom, kako voda ne bi ostajala na mestu reza.

Tri greške mogu da unište cvetanje

Prva greška: zalivanje lišća. Ruže treba zalivati u korenu, a ne u listovima. Vlažno lišće, posebno ako se brzo ne osuši, stvara odlične uslove za gljivične bolesti koje mogu oslabiti biljku i uništiti cvetne pupoljke.

Druga greška: previše đubriva. Višak đubriva, posebno bogatog azotom, može rezultirati bujnom zelenom masom, ali slabijim cvetanjem. Ruža tada izgleda snažno, ali proizvodi manje cvetova.

Treća greška: neuklanjanje uvelih cvetova. Ako na biljci ostanu uveli cvetovi, ruža usmerava svoju energiju u formiranje plodova umesto u nove pupoljke. Redovno uklanjanje uveli cvetova jedan je od najlakših načina za produženje cvetanja.

Zaštita od bolesti počinje sada

Topli dani, vlažnost i gusto lišće stvaraju idealne uslove za bolesti ruža. Pepelnica, rđa i crna pegavost najčešće se pojavljuju u maju, a problem se brže širi ako je biljka previše gusta ili su listovi često vlažni.

Ruže treba da imaju dovoljno vazduha između grana. Ako je grm previše gust, uklonite neke od slabijih izdanaka kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Redovno sakupljajte opalo lišće oko biljke, jer ono može da sadrži patogene.

Malč zadržava vlagu i štiti korenje

Sloj malča oko ruža pomaže u zadržavanju vlage u zemljištu, smanjuje rast korova i štiti korenje od naglih promena temperature. Možete koristiti usitnjenu koru, kompost, slamu ili drugi organski malč.

Važno je da malč ne leži direktno na stabljici. Ostavite malo prostora oko osnove biljke kako biste sprečili nakupljanje vlage i podsticanje truljenja.

Ruže u saksijama zahtevaju dodatnu pažnju

Ako uzgajate ruže na balkonu ili terasi, maj je najvažniji mesec i je vreme da proverite saksiju, podlogu i drenažu. Saksija mora da ima rupe za odvod vode, a zemljište mora biti hranljivo i propusno.

Ruže u saksijama brže troše hranljive materije, pa ih je potrebno redovnije prihranjivati, ali u manjim dozama. Takođe ih je potrebno češće zalivati nego ruže posađene u bašti.

