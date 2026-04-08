Maler prati one koji staru čuvarkuću bace u smeće: Uradite samo ovo i sačuvajte sreću u domu

Ne bacajte jaje u đubre, to donosi nesreću! Postoji samo jedan ispravan način da stara čuvarkuća napusti dom, a da ne oterate sreću iz kuće.

Dok se uveliko spremate za praznik i birate farbu za novu zaštitnicu doma, stara čuvarkuća ne sme da završi zaboravljena u nekom ćošku ili, još gore, u đubretu.

Mnogi prave veliku grešku i bace jaje u kantu čim prođe Vaskrs, a stari kažu da se tako direktno oteraju mir i sreća iz kuće.

Umesto da rizikujete i navlačite maler na porodicu, ispoštujte običaj koji je prost, a koji se generacijama prenosi kako bi dom ostao zaštićen od svake nevolje.

Zašto je bacanje u đubre najveća greška?

Čuvarkuća nije obično jaje. Ona je tokom cele godine „upijala“ svu negativnu energiju, štitila ukućane od bolesti i čuvala kuću od svakog zla.

Baciti takvu svetinju u smeće, među ostatke hrane i otpatke, u narodu se smatra dubokim nepoštovanjem. Veruje se da se time poništava sva zaštita koju je jaje pružalo i da se otvaraju vrata za nemaštinu.

Umesto da rizikujete, važno je da se stara čuvarkuća „ispraćati“ sa poštovanjem.

Ona je svoju misiju završila onog trenutka kada je nova zauzela njeno mesto, ali njen odlazak iz kuće mora biti po pravilu.

Kako se pravilno sklanja stara čuvarkuća

Postoji nekoliko načina koji su se generacijama prenosili s kolena na koleno, a koji garantuju da nećete uvrediti običaje.

Evo šta treba da uradite:

Zakopajte je u plodnu zemlju: Najbolje je da se stara čuvarkuća zakopa u bašti, cveću ili u šumi ispod drveta. Tako se jaje vraća prirodi, a veruje se da će zemlja u kojoj počiva biti zaštićena.

Pustite je niz čistu vodu: Ako živite blizu reke, jaje možete pustiti niz vodu. Veruje se da voda odnosi svu muku i negativnost koju je jaje sakupilo tokom godine.

Spalite je u vatri: U nekim krajevima se jaje baca u vatru, jer se veruje da plamen najbolje čisti sve ono loše što je jaje preuzelo na sebe.

Dajte je zemlji, a ne životinjama: Važno je da se stara čuvarkuća zakopa dovoljno duboko da je životinje ne bi iskopale, jer se veruje da to donosi lošu sreću.

Sreća ulazi u dom čim se oslobodite starog

Mnogi ljudi greše pa čuvaju po nekoliko jaja u kući, misleći da će tako imati više zaštite. To je zabluda. Stara čuvarkuća je svoj posao odradila i njeno zadržavanje može samo da „koči“ novu energiju i blagostanje koje donosi praznik. Onog trenutka kada na ispravan način sklonite staro jaje, vi pravite prostor za novi mir.

Pravilno rukovanje ovim simbolom donosi sreću i blagostanje svim ukućanima. Ne dozvolite da zbog lenjosti uradite nešto što se decenijama smatra lošim znakom.

Ispratite staru zaštitnicu kako dolikuje i gledajte kako se radost vraća u vaš dom sa prvim zvonima koja najavljuju praznik.

