Malo ko zna čemu zapravo služi fioka u frižideru: Svi misle da je za povrće i voće, ali varaju se

Mislite da je donja fioka u frižideru namenjena samo čuvanju povrća i voća? Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pogrešno koristi „crisper drawer“ i na taj način skraćuje svežinu namirnica. Kada je pravilno iskoristite, ova fioka može da produži rok trajanja povrća, voća, pa čak i mesa i jaja.

Kako funkcioniše fioka za vlagu

Donja fioka je dizajnirana da reguliše vlažnost i tako štiti namirnice od prerane propasti. Ključ je u podešavanju protoka vazduha i vlage, pa je važno znati koje namirnice vole vlažnije, a koje suvlje okruženje.

Povrće voli visoku vlagu

Lisnato povrće kao što su salata, spanać i sveže začinske biljke najbolje uspeva u vlažnijem režimu. Isto važi i za šargarepu, krastavce i paprike. Ako se čuvaju na suvom, brzo gube hrskavost i postaju mlitavi.

Voće zahteva nižu vlagu

Voće koje otpušta etilen – poput jabuka i krušaka – ne podnosi visoku vlagu. Ove plodove je bolje držati u fioci sa smanjenom vlagom kako bi se sprečilo preterano sazrevanje i truljenje.

Iznenađenje: meso i jaja

Iako većina fioku povezuje samo s povrćem i voćem, stručnjaci ističu da je stabilnija temperatura u donjoj fioci pogodnija i za meso, ribu ili jaja. Na vratima frižidera temperatura varira češće, dok fioka drži konstanto hladno okruženje.

Saveti za pravilnu upotrebu

Nemojte pretrpati fioku – idealno je da bude popunjena do jedne trećine ili najviše polovine, kako bi vazduh slobodno cirkulisao. Redovno čistite fioku toplom vodom i sirćetom, koji deluje kao prirodni dezinficijens i uklanja mirise.

Donja fioka frižidera nije samo još jedna pregrada, već mali sistem za očuvanje svežine namirnica. Pravilnim podešavanjem vlage i rasporedom, izbeći ćete kvarenje hrane i nepotrebno bacanje.

