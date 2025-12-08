Masne fleke skida kao rukom, soda bikarbona i 1 sastojak iz kuhinje čine čuda

Nećete potrošiti ni dinara, a uklonićete fleke. Sastojke imate u kuhinji, jedna od njih je soda bikarbona. Masne fleke nestaće kao rukom.

Skidanje fleka od ulja i generalno skidanje masnih fleka uvek treba početi, tako što ćete čistim ubrusom ili salvetom pokupiti višak masnoće.

Postoji nekoliko kućnih sredstava i lakih postupaka koji mogu da vam reše ovaj gorući problem.

Uklanjanje mrlja sodom bikarbonom

Podrazumeva da fleku pospete većom količinom sode i ostavite na sat vremena. Postepeno soda bikarbona će upiti masnoću, to se jasno vidi time što prah potamni.

Oštrijim plastičnim predmetom poput špatule za kolače ili plastičnom karticom odstranite skoreni prah, mrlju natrljajte deterdžentom za sudove i operite u mašini za veš, na najvećoj temperaturi za konkretnu tkaninu. Tako je upotpunjeno skidanje fleka od ulja sa odeće.

Uklanjanje masnih mrlja sa većih površina, zahteva da se ponovi postupak posipanja sodom bikarbonom ili kada vidite da nije upijena sva masnoća.

Talk skida masne fleke

Talk je odlična prva pomoć, jedan od najboljih odgovora na pitanje ​kako skinuti fleku od ulja. Uflekano mesto izdašno pospite talkom i ostavite da odstoji, dok talk ne upije svu masnoću. Mekom četkom za odeću iščetkajte talk i fleka će nestati.

Brašno, kukuruzni skrob ili gustin

Su takođe su superupijajuća sredstva za uklanjanje masnih fleka, koja ćete lagano iščetkati sa odeće, posle posipanja masne mrlje.

Deterdžent za sudove

Deterdžent za sudove razredite vodom, u odnosu 3:1 i možete mekim sunđerom naneti na fleku, dok ne zapeni. Ukoliko nije osetljiva tkanina u pitanju, istrljajte četkicom za zube. Isperite toplom vodom sa sirćetom i uspešno ste uklonili masnoću. Operite posle ovog postupka u veš mašini, na većim temperaturama.

