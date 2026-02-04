Mesto mu je na trpezarijskom stolu: Ovaj cvet duplira novac u kući, donosi sreću svim ukućanima

Često na trpezarijskom stolu možemo videti vaze sa cvećem, a jedan cvet sjajan za privlačenje novca, bukvalno ga duplira.

Kuća puna cveća želja je svake domaći. Naravno, trpezarija je mesto okupljanja porodica, prostor u kojem svakodnevno zajedno delimo energiju i to treba da bude najviše pozitivne energije.

Sto je ključna stvar, to je sklad porodice, okupljanje.

Trpezarijski sto je veoma važno mesto jer tu jedemo zajedno, sa partnerom, porodicom. Ljudi greše kada stave trpezarijski sto ispod prozora – sve što nam je u blizini prozora odlazi kroz prozor. Super je staviti jedno ogledalo pored da duplira prihod, objasnila je domaća feng šui ekspertkinja.

Cvet koji privlači novac kao magnet

Često na trpezarijskom stolu možemo videti vaze sa cvećem, a jedan cvet sjajan za privlačenje novca.

Naime, beli ljiljan uvek treba držati na trpezarijskom stolu. Vi kada kupite cvet, kupujete ga zatvorenog, ali kako se otvara, povećava mogućnost većih prihoda. Feng šui ekspert tvrdi da je beli ljiljan je čudo.

