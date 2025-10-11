Milioni ostali u šoku: Devojka otkrila kako se zaista pravilno sipa so i biber! (VIDEO)

Ne postoji stvar koja se ne može pronaći na Tik Toku, a neke od njih su sjajne dok su druge potpuna glupost.

Zato, sami odlučite u koju ćete kategoriju smestiti video koji je jedna korisnica objavila i u kojem se opisuje “ispravan” način za sipanje soli i bibera. Da, nije dovoljno da ih istresete kao što većina ljudi radi.

Devojka, koja očigledno radi u nekom restoranu, tvrdi da je trik u tome da naopačke okrenete staklenu posudu za biber, i po njenim rubovima pređete koristeći slanik. Navodno, na ovaj način se biber ravnomerno sipa, a isti princip važi i za so.

U svakom slučaju, ovaj video je postao viralan i pogledalo ga je više od milion ljudi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com