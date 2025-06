Minimalna ulaganja: Napravite sami sistem za zalivanje „kap po kap“ pomoću stvari koje već imate! (VIDEO)

Ukoliko imate baštu u dvorištu, sigurno vam zalivanje sadnica u letnjem periodu predstavlja pravu noćnu moru.

Kada sunce upeče u toplim danima, biljkama treba više vlage, što zahteva dosta truda, vremena i odricanja. Za one kojima je konstantno bdenje nad biljkama u bašti prosto neizvodljivo, osmišljen je prinicip zalivanja kap po kap, koji će vašim sadnicama dopremiti dovoljno vode baš onda kada im je neophodna.

Materijal i pripreme

Kako biste postigli ujednačeno i sporo kapanje, od suštinske je važnosti da povedete računa o par stvari. Na prvom mestu, materijal koji će ovo omogućiti. Trebaće vam plastične flaše dve različite dimenzije i oblika. Za dno ćete koristiti flaše zapremine 2,5 litara i one bi trebalo da imaju četvrtastu osnovu. Isecite dno ovih flaša, budući da će vam ono poslužiti kao kadica u koju ćete postaviti manju flašu i sipati vodu.

Manja flaša je rezervoar za vodu

Kada ste isekli dno četvrtaste flaše, postavite u njega manju flašu zapremine 1,5 litara i odmerite gde bi na njima trebalo da izbušite rupu. Ona bi trebalo da bude ispod ivice veće flaše, a rupu možete izbušiti zagrejanim vrhom šrafcigera.

Trakice pamučne krpe služe kao prenosnici vode

Nakon toga se pravi lula, za koju vam je neophodna stara pamučna kuhinjska krpa i aluminijumska folija. Krpa se po dužini uz pomoć makaza iseče na tanke trake. Tako isečene, one se umotavaju u aluminijumsku foliju, dok jedan kraj trake, otpilike trećina, ostaje da viri neumotan. Foliju čvrsto obmotajte oko krpe, pa je nakon toga snažno pritisnite, kako bi se ona priljubila uz komad tkanine. Od ovoga zavisi koliko će brzo ili sporo voda kapati. Ipak, ne treba ni preterivati sa stezanjem, jer onda od pritiska omotača, krpa neće moći lepo da upije vodu i da je dostavi sadnicama.

Lula za zalivanje sadnica

Kraj folije isecite, tako da se na poprečnom preseku vidi i krpa i folija. Ukoliko je samo folija na dnu, voda neće dolaziti do biljaka, jer nema tkanine koja bi je sprovela do zemlje. Sipajte vodu u flašu sa rupom i obratite pažnju na jednu zanimljivost. Naime, iako je flaša probušena, voda i dalje neće izlaziti kroz rupu dok god je flaša zatvorena čepom. Kada odvrnete čep, i voda će početi da curi iz flaše kroz probušenu rupu i to u poprilično jakom mlazu. Kada čep ponovo zavrnete, isticanje vode će se zaustaviti. Ovo valja zapamtiti, budući da je i to jedan od načina da kontrolišete potrošnju vode i intenzitet zalivanja.

Lulu namestite u kadicu, tako što ćete presaviti deo koji je obmotan aluminijumskom folijom otpilike negde na sredini, pa ćete deo lulue koji se sastoji samo od neumotane tkanine staviti u kadicu, da upija vodu, a drugi kraj ide van nje i on ce služiti kao svojevrsna česma ili crevo za zalivanje, te će pobrinuti za isporuku vode biljkama. Najlakše vam je da lulu postavite u ugao četvrtaste flaše, jer će tamo najstabilnije stajati.

Sklopljen sistem za navodnjavanje

Savite manju flašu u kadicu i odvrnite čep kako bi se kadica napunila. Kada vidite da je dno veće flaše puno, zavrnite čep. Kada se tkanina na dnu kadice dovoljno natopi vodom i kada se voda probije kroz tunel od aluminijumske folije, ona bi trebalo da krene da kaplje nakon nekih 10 do 15 minuta.

Prve kapljice vode se pojavljuju nakon 15 minuta

Intenzitet kapanja jeste sporiji, ali to ne bi trebalo da vas uplaši ili zabrine, to je ono što vašim biljkama i treba. Ukoliko ste sve uradili u skladu sa gore navedenim objašnjenjem, po kap vode bi trebalo da kane na svakih 20 do 25 sekundi.

Postavljanje sistema

Pažljivo odredite koliko ovakvih sistema vam je potrebno, sve će zavisiti od broja sadnica i od toga koliko su one gusto zasađene u vašem vrtu. Sistem onda postavite pored biljaka koje želite ovako da navodnjavate, tako da lula bude usmerena ka zemlji, kako bi voda kapala u koren biljke.

Lula bi trebalo da bude usmerena ka korenu biljke

Primetićete i da se voda ne troši tako brzo, te je ovaj način zalivanja biljaka izrazito praktičan i racionalan, naročito u periodu letnjih suša. U zavisnosti od brzine i intenziteta kapanja, postoji mogućnost da će vam voda iz flaše potrajati i čitav dan. Kada se voda potroši, manju flašu samo ponovo napunite vodom i vratite je u kadicu, pa kadicu ispunite na isti način kao i prilikom sklapanja sistema. U videu ispod pogledajte koliko je jednostavna izrada ovog principa za zalivanje.

