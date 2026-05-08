Strah i trepet za stršljene: Bežaće iz vašeg dvorišta glavom bez obzira čim osete ovaj miris

Ako vam strah od stršljena kvari svako popodne na terasi, postoji jedan miris koji ovi insekti ne podnose.
Rešenje ne traži skupe sprejove niti hemiju koja vam zagađuje baštu.
Trik se krije u biljkama koje verovatno već imate u kuhinji, ali jedan sastojak u sredini teksta menja sve.
Zašto je strah od stršljena opravdan u dvorištu
Stršljeni nisu obične ose. Veći su, agresivniji i kada brane gnezdo, napadaju u grupi.
Privlači ih miris zrelog voća, slatkih pića i mesa sa roštilja.
Ako imate trešnju, krušku ili lozu, gnezdo se može pojaviti pre nego što shvatite šta se dešava.
Koji miris stršljeni najviše mrze
Odgovor je jednostavan: karanfilić, eukaliptus i sveža nana. Ova tri mirisa deluju na njihova čula kao alarm za uzbunu.
Stršljeni se orijentišu pomoću jakih feromona, pa intenzivni etarski mirisi remete njihovu komunikaciju i teraju ih da napuste teritoriju.
Domaći recept koji rasteruje stršljene
Pripremite mešavinu koja košta sitno, a deluje već prvog dana. Trebaju vam:
- limun isečen na pola
- desetak celih karanfilića
- nekoliko kapi eukaliptusovog ulja
- grančica sveže nane
U polovinu limuna nabodite karanfiliće tako da glavice vire. Dodajte par kapi ulja na presek i postavite tanjirić sa ovom kombinacijom na sto, prozor ili ogradu terase.
Miris se širi satima i strah od stršljena postaje stvar prošlosti.
Gde tačno postaviti zamke za miris
Pozicija je važnija nego što mislite. Stavite tanjiriće na mesta gde se insekti najčešće pojavljuju:
- oko stola za ručavanje napolju
- blizu kante za otpatke
- pored prozora kuhinje
- na ulazu u garažu ili šupu
- ispod streha gde najčešće prave gnezdo
Šta odbija stršljene najbrže
Karanfilić zaboden u limun, kombinovan sa kapima eukaliptusovog ulja. Mešavina deluje u krugu od dva do tri metra i traje oko 48 sati. Posle toga osvežite ulje i zamenite limun novim.
Biljke koje teraju stršljene iz bašte
Ako želite trajno rešenje, posadite biljke koje insekti zaobilaze:
- bosiljak pored ulaznih vrata
- lavanda duž staze
- nana u saksiji na terasi
- matičnjak ispod prozora
- pelin u uglu dvorišta
Ove biljke ne samo da odbijaju stršljene, nego ulepšavaju dvorište i pune ga prijatnim mirisom. Vaš prirodni repelent za stršljene tako postaje deo pejzaža.
Najveće greške koje ljudi prave
Ne pokušavajte sami da uklonite gnezdo. Stršljen kada se oseti ugroženim ispušta feromon koji poziva ceo roj.
Takođe, ne mašite rukama oko njih, ne polivajte ih vodom i ne palite gnezdo. To su tri najopasnija poteza koja često završavaju u hitnoj pomoći. Ako je gnezdo veliko, pozovite komunalnu službu.
Kada repelent nije dovoljan
Ako primetite više od pet stršljena dnevno, verovatno postoji gnezdo u blizini. Tada čak ni najjači miris koji teraju stršljene ne pomaže dovoljno.
Proverite tavan, drvarnik i šuplja stabla. Stručnjak će gnezdo ukloniti za pola sata, a vi ćete vratiti mir u dvorište.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com