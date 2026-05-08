Strah i trepet za stršljene: Bežaće iz vašeg dvorišta glavom bez obzira čim osete ovaj miris

Ako vam strah od stršljena kvari svako popodne na terasi, postoji jedan miris koji ovi insekti ne podnose.

Rešenje ne traži skupe sprejove niti hemiju koja vam zagađuje baštu.

Rešenje ne traži skupe sprejove niti hemiju koja vam zagađuje baštu.

Zašto je strah od stršljena opravdan u dvorištu

Stršljeni nisu obične ose. Veći su, agresivniji i kada brane gnezdo, napadaju u grupi.

Privlači ih miris zrelog voća, slatkih pića i mesa sa roštilja.

Ako imate trešnju, krušku ili lozu, gnezdo se može pojaviti pre nego što shvatite šta se dešava.

Koji miris stršljeni najviše mrze

Odgovor je jednostavan: karanfilić, eukaliptus i sveža nana. Ova tri mirisa deluju na njihova čula kao alarm za uzbunu.

Stršljeni se orijentišu pomoću jakih feromona, pa intenzivni etarski mirisi remete njihovu komunikaciju i teraju ih da napuste teritoriju.

Domaći recept koji rasteruje stršljene

Pripremite mešavinu koja košta sitno, a deluje već prvog dana. Trebaju vam:

limun isečen na pola

desetak celih karanfilića

nekoliko kapi eukaliptusovog ulja

grančica sveže nane

U polovinu limuna nabodite karanfiliće tako da glavice vire. Dodajte par kapi ulja na presek i postavite tanjirić sa ovom kombinacijom na sto, prozor ili ogradu terase.

Miris se širi satima i strah od stršljena postaje stvar prošlosti.

Gde tačno postaviti zamke za miris

Pozicija je važnija nego što mislite. Stavite tanjiriće na mesta gde se insekti najčešće pojavljuju:

oko stola za ručavanje napolju

blizu kante za otpatke

pored prozora kuhinje

na ulazu u garažu ili šupu

ispod streha gde najčešće prave gnezdo

Šta odbija stršljene najbrže

Karanfilić zaboden u limun, kombinovan sa kapima eukaliptusovog ulja. Mešavina deluje u krugu od dva do tri metra i traje oko 48 sati. Posle toga osvežite ulje i zamenite limun novim.

Biljke koje teraju stršljene iz bašte

Ako želite trajno rešenje, posadite biljke koje insekti zaobilaze:

bosiljak pored ulaznih vrata

lavanda duž staze

nana u saksiji na terasi

matičnjak ispod prozora

pelin u uglu dvorišta

Ove biljke ne samo da odbijaju stršljene, nego ulepšavaju dvorište i pune ga prijatnim mirisom. Vaš prirodni repelent za stršljene tako postaje deo pejzaža.

Najveće greške koje ljudi prave

Ne pokušavajte sami da uklonite gnezdo. Stršljen kada se oseti ugroženim ispušta feromon koji poziva ceo roj.

Takođe, ne mašite rukama oko njih, ne polivajte ih vodom i ne palite gnezdo. To su tri najopasnija poteza koja često završavaju u hitnoj pomoći. Ako je gnezdo veliko, pozovite komunalnu službu.

Kada repelent nije dovoljan

Ako primetite više od pet stršljena dnevno, verovatno postoji gnezdo u blizini. Tada čak ni najjači miris koji teraju stršljene ne pomaže dovoljno.

Proverite tavan, drvarnik i šuplja stabla. Stručnjak će gnezdo ukloniti za pola sata, a vi ćete vratiti mir u dvorište.

