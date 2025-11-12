Miševi ne vole nikako miris jedne biljke: Stavite je u svoj dom više se nikad neće vraćati

Miševi ne vole nikako miris lavande, nane, crnog i belog luka, žalfije. To je veoma efikasan način da ih sprečite da vam dolaze u kuću.

Teška borba vlada sa miševima kada se skupe u dvorištu. Ljudi teško pronalaze rešenja za njih, ali postoji određeni miris koji ih tera.

Da biste se borili protiv miševa unutra, možete posaditi prave biljke kako biste ih sprečili da se previše približe kući. Najbolji pristup je da ove biljke imate u neposrednoj blizini kuće, idealno u oblastima gde osećate da bi se miševi mogli da se ušunjaju.

Najefikasnije biljke čiji miris miševi ne vole

1. Crni luk i beli luk

Da, ovo su dve različite biljke, ali imaju veoma slične arome i mogu se uzgajati u istim uslovima. I beli i crni luk se uzgajaju iz lukovica i potreban im je prostor sa punim suncem i dobro dreniranim zemljištem.

Takođe možete koristiti jeli luk kao repelent za miševe, a da ga zapravo ne uzgajate. Samo napravite pire od belog luka od četiri ili pet čena i dodajte to u pola litre vode. Prskajte oko vaših temelja ili bilo gde gde miševi postaju problem.

2. Žalfija

Za većinu umerenih regiona, žalfija na otvorenom će sasvim dobro prezimiti i rasti kao višegodišnja biljka. Zbog jakog mirisa žalfija miševi ne vole da budu u njenoj blizini.

Nije izbirljiva biljka i lepo će rasti na svim vrstama zemljišta sve dok postoji pristojna drenaža, a trebalo bi da ima sunca veći deo dana. Kao višegodišnja, nastaviće da se povećava svake godine i može se razviti u grmlje.

3. Nana

Postoji mnogo različitih sorti mente, i sve imaju aromatične listove koji mogu da odvrate i insekte i miševe.

Kao i većini višegodišnjih biljaka, menti nisu potrebni nikakvi posebni uslovi za uzgoj i uspevaće na svakom mestu koje ima mnogo sunca. Ne vole suvo zemljište, pa ćete morati da ih zalivate tokom sušnog perioda.

Ipak, moraćete da pazite na svoje biljke mente. Izuzetno su snažne i lako mogu da preuzmu celi baštenski prostor ako je ne budete orezivali. Svi dodatni listovi mogu se lepo osušiti za čaj ili kuvanje.

4. Lavanda

Većini ljudi nije potreban razlog da uzgajaju lavandu. Između divnog mirisa i lepih ljubičastih cvetova, to je uobičajen izbor čak i kada miševi nisu problem.

Biljke koje treba izbegavati

Drugi način gledanja na ovo je identifikovanje biljaka koje će verovatno privući miševe i izbegavati ih u vašem dvorištu. Miševi vole mnogo povrća, posebno zelenila i paradajza.

Ako morate da ih uzgajate, držite ih što dalje od kuće. Jagode su još jedan favorit koji treba izbegavati ako imate bilo kakvih problema sa miševima.

