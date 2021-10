Mislili smo da ove stvari traju večno, ali ipak imaju rok trajanja

Datume roka trajanja obično proveravamo samo za kvarljive artikle kao što su hrana, lekovi i kozmetika. Dobro je znati i zapamtiti da čak i nekvarljivi proizvodi imaju rok trajanja.

1. Produžne kablove treba menjati svake 2 godine

Produžni kablovi nemaju rok trajanja. Ali kako stare, njihova efikasnost opada. Dakle, ako se ne možete setiti kada ste ga kupili, vreme je da ga zamenite.

Kratki spoj ili varničenje mogu dovesti do električnih požara, zato ih je najbolje promeniti u roku od 2 godine.

2. Sobne papuče je potrebno promeniti svakih 6 meseci

Jednostavno rečeno, sobne papuče mogu biti jako nehigijenske. Od korišćenja od kupatila do kuhinje, papuče s vremenom mogu postati jako prljave. Čak i uz redovno pranje, dobro je menjati papuče svakih 6 meseci. A dobro je i za vaša stopala.

3. Grudnjaci izgube formu nakon 6 meseci do godinu dana

Ako redovno nosite jedan te isti grudnjak, nemojte očekivati ​​da će trajati duže od 6 meseci do godinu dana. Ako grudnjak više ne pruža potporu zbog olabavljene elastike ili su mu zgnječene korpice i bratele, vreme je za novi.

4. Začini gube ukus za 1 do 4 godine

Većina začina kupljenih u prodavnici ima rok trajanja na ambalaži. Ali ako se više ne vidi, ili sami pravite začine, možete slediti ovu smjernicu. Iako začini zapravo nisu kvarljivi, oni gube svoje arome i svojstva.

Osušeno bilje može trajati 1-3 godine, a mleveni začini u prahu traju 2-3 godine. Celi začini mogu trajati i do 4 godine ako se pravilno čuvaju.

5. Prosečni rok trajanja parfema je 3 godine

Ako imate omiljenu bočicu parfema, možda nećete morati da bacite nijednu sve dok je potrošite u roku od godinu dana. Ali ako volite puno parfema i imate kolekciju, većina brendova parfema tvrdi da je rok trajanja 3 godine.

Međutim, možete nastaviti da koristite parfem sve dok nema promene u mirisu. Parfemi nakon nekog vremena počinju da se kvare, a miris može da postane kiselkast, a ponekad čak i sličan pokvarenim jajima. To je stopostotni znak da je vreme da nabavite novi parfem.

6. Zamenite jastuk svake 2 do 3 godine

Jednostavan čin korišćenja jastuka takođe je prljanje. S vremenom, jastuci upijaju telesna ulja, prljavštinu, mrtve ćelije kože i grinje, kao i razne mrlje. Mogu postati utočište za bakterije i alergene.

Ne zaboravite da očistite i operete jastuke svaka 2 meseca i oprati ih blagim deterdžentom svakih 6 meseci. Čak i nakon toga, u idealnom slučaju, dobro je menjati jastuke svake 1-2 godine.

7. Drvene kašike i kutlače traju 1 godinu

Drvene kašike i kutlače s vremenom razvijaju sitne pukotine. Osim toga, upijaju ulje. Čak i ako marljivo čistite, velika je verovatnoća da su uglovi u njima mesto za razmnožavanje bakterija.

Dobar način za proveru je potopiti drvene kašike u ključalu vodu. Ako voda smrdi ili izgleda loše, vreme je za promenu. Ali nemojte čekati da dođe do ovoga, samo napravite godišnju promenu.

8. Patike za trčanje imaju kilometražu

Većina proizvođača obuće za trčanje kaže da patike za trčanje treba menjati svakih 725 do 900 kilometara, u zavisnosti od marke.

Naravno, ako svoje patike koristite štedljivo ili više volite vežbanje u teretani nego trčanje po asfaltu ili tlu, one bi mogle da traju duže. Uopšteno, trenutak kad vam patike postanu neudobne ili uzrokuju bol u stopalu je pokazatelj da je vreme za promenu.

9. Peškiri uglavnom traju 3 godine

Ako perete peškire nakon svaka 3-4 kupanja i okačite ih da se osuše, možda čak i na suncu, verovatno će dugo trajati. Naravno, to zavisi i od kvaliteta peškira. Imajte na umu da, budući da njima brišete svoje telo, peškiri prilično brzo postanu nehigijenski.

Čak i nakon redovnog pranja, dobra je ideja menjati peškire svake 3 godine.

10. Četke za kosu treba promeniti nakon 6 meseci

Kada češljate kosu, mrtve ćelije i ostaci raznih proizvoda prenose se na četku za kosu. S vremenom se to nakuplja i čini četke za kosu nehigijenskim. Istrošenost čekinja takođe joj smanjuje vek trajanja. Čišćenje kose s četke nakon svake upotrebe i pranje četke jednom nedeljno može produžiti njen rok trajanja.

Ali čak i tad, nova četka svakih 6 meseci dobra je ideja kako bi vaše teme i kosa bili u najboljem mogućem stanju.

11. Sunđere za telo i lufe treba baciti nakon mesec do dva korišćenja

Toplo, mokro i vlažno okruženje kupatila idealno je mesto za razvoj bakterija i gljivica. A lufe ili sunđeri za kupanje posebno su osetljivi na gomilanje istih. Stoga stručnjaci preporučuju da se prirodne lufe menjaju svakih mesec dana, dok sintetičke mrežaste mogu trajati i do 2 meseca.

Ne zaboravite da ih ocedite i okačite na prozračno mesto da se osuše nakon svake upotrebe, piše Brightside.

12. Dečja auto sedišta treba zameniti nakon 6 do 10 godina

Lako je prihvatiti ponudu prijatelja za korišćenje njihovog dečijeg sedišta za svoju novu bebu. Ali pre nego što prihvatite, zapamtite, i auto sedišta imaju rok trajanja. Po pravilu traju 6 do 10 godina.

13. Kacige traju oko 3 do 5 godina

Većina kaciga s markom ima pečat s datumom isteka iznutra. Ali ako je istrošenost dovela do toga da više ne možete da vidite datum, setite se da većina kaciga ima rok do 3 do 5 godina upotrebe. Isključujući bilo kakvu štetu, naravno.

Ako se kaciga retko koristila, dobra ideja zameniti je nakon 7 godina. Pena iznutra i lepak nakon tog perioda počinju da se raspadaju.

14. So traje 3 do 5 godina

So sama po sebi se ne kvari. Ali so dolazi s raznim aditivima poput joda i sredstava protiv zgrušavanja koji mogu da podstaknu gubitak ukusa i delotvornost i izazovu urušavanje.

