Mislite da znate čemu služi ručka na bokalu? Bićete šokirani kad shvatite njenu namenu!

Ručka na bokalu koristi se uglavnom za lakše držanje ove merice. Međutim, njihova uloga je zapravo potpuno drugačija.

Ručka na bokalu je nešto što doživljavamo „zdravo za gotovo“, ni ne obraćamo pažnju na nju. Ali, domaćice su ostale u neverici kada su shvatile da mogu da je iskoriste na ovaj način.

Većina domaćica u svojoj kuhinji ima jedan manji bokal koji služi kao merica. Na ovaj način tačno mogu da odmere potrebnu količinu sastojaka posebno za kolače od brašna do vode i mleka. Da bi bilo lakše na stranicama ovog bokala nalaze se ucrtane mere.

Mnoge domaćice neretko provode vreme u kuhinji i za neke stvari koje poseduju u njoj ne znaju pravu svrhu ili koršćenje

Kako je u snimku objavljenom na Tik Toku objasnila jedna domaćica ova ručka na merici ima svoju svrhu. Dakle, ovo je jedan od kuhunjskih trikova koji mnoge domaćice ne znaju.

Naime, ova žena je pokazala kako sipa sok i da strane gde postoji uzani otvor poput levka, ali i da ručka na bokalu zapravo ima ima istu ulogu.

Ovo je neka vrsta sigurnosnog ventila kada je bokal napunjen do vrha i preti izlivanje kroz uzani otvor koji se nastavlja na ručku zapravo služi da bezbedno odlijemo višak tečnost u drugu posudu bez da se sve okolo ispoliva.

Mnoge domaćice bile su zaprepašćene kad su ovo videle.

– Evo ja sad sa 52 godine prvi put sam ovo videla.

– Sramota me je da priznam da imam 67 godina i da prvi put sad ovo vidim.

– Umrla bih, a ne bi znala za ovo – bili su neki od komentara.

