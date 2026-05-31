Ruke ostaju čiste, a kora se ljušti sama: Ovo je najbolji način da očistite mladi krompir

Mladi krompir se može očistiti za dva minuta, bez noža i crnih ruku. Probajte trik sa krupnom solju i kuhinjskom krpom još danas za ručak.

Mladi krompir ima tanku koru koja se lepi za prste i ostavlja crne tragove ispod noktiju. Većina nas ga i dalje grebe nožem ili onom žicom za sudove, pa pola krompira završi u kanti, a ruke izgledaju kao da smo sadili cveće.

Postoji jednostavniji put, a treba vam samo krupna so i jedna stara kuhinjska krpa.

Zašto nož nije rešenje za mladi krompir

Kora mladog krompira nije kao kod onog zimskog, debelog. Ona je tanka koliko list papira i sedi tik uz najsočniji deo. Kad zarijete nož, skinete i dva milimetra mesa ispod kore. To je čista šteta, posebno kad kilogram domaćeg košta koliko košta na pijaci u maju.

Drugi problem je vreme. Za dva kilograma sitnog krompira nožem vam treba dobrih pola sata, a prsti posle izgledaju kao posle berbe oraha.

Trik sa solju koji svaka domaćica može da proba

Stavite krompir u veću zdelu ili lavor, pa ga prelijte hladnom vodom. Pustite ga da odstoji deset minuta da se zemlja sama odlepi. Zatim prospite vodu i pospite preko krompira dve do tri kašike krupne morske soli.

So radi kao blagi abraziv, ne grebe meso ispod kore, ali odlično skida tanak gornji sloj.

Sad dolazi deo gde se većina iznenadi. Uzmite suvu, grublju kuhinjsku krpu, onu vaflastu ili staru pamučnu peškirku.

Stavite šaku krompira u krpu, skupite krajeve i protrljajte energično, kao da brišete prozor. Trideset sekundi po šaci i kora otpada u krpi, ruke ostaju čiste, a krompir izlazi gladak i svetao.

Caka za sitan krompir, kad nemate vremena

Ako vam je krompir veličine oraha i žurite, preskočite čak i krpu. Ubacite ga u plastičnu flašu od dva litra sa malo vode i krupne soli, zavrnite čep i protresite kao šejker minut i po.

Ovo je zlatan trik za panel kuhinje gde nemate prostora da širite sudove, jer sav posao ostaje u jednoj flaši koju posle samo bacite u žuti kontejner.

Za veće komade, one od kojih pravite mladi krompir u rerni sa belim lukom, dovoljno je da ih dobro istrljate krpom bez soli.

Kora ostaje delom na njima i to je sasvim u redu, jer se posle pečenja pretvara u hrskavu, slankastu opnu koja je pola gušta tog jela.

Greška koju pravimo posle ljuštenja

Očišćen mladi krompir nemojte držati u vodi satima, kako se često čita po grupama. Tanka kora više ne štiti meso, pa skrob i vitamini odlaze u vodu, a krompir posle kuvanja bude bljutav i gumast.

Kuvajte ga u roku od pola sata od čišćenja, ili ga bar pokrijte vlažnom krpom dok ne stigne na šporet.

Još jedna sitnica, a menja ukus. Ne bacajte odmah onu so iz posude. Procedite je kroz gusto sito, isperite od zemlje i čuvajte u tegli za sledeću turu.

Ista šaka soli izdrži tri do četiri ljuštenja, što za sezonu mladog krompira znači da vam jedno pakovanje krupne soli traje do jula.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com