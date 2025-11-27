Mnogi drže ovaj ukras na stolu, a ne znaju da im odnosi novac i sreću iz kuće: Bolje ga sklonite

Ovaj popularni ukras na stolu, koji koristimo decenijama, po Feng Šuiju odnosi sav novac i sreću iz kuće! Bolje ga sklonite!

Navika koju smo nasledili od baba i majki donosi nesreću! Ovaj ukras na stolu hitno sklonite – odnosi vam sreću i novac!

Mnogi od nas imaju naviku da stavljaju zaštitno staklo na stolove. Bilo da se radi o trpezarijskom ili klub stolu u dnevnoj sobi, ovaj ukras na stolu je decenijama bio neizostavan.

To je navika koju smo nasledili još iz stare Jugoslavije. Domaćice su verovale da staklo štiti površinu stola. I, da, tu ima logike, jer su neki od tih stolova trajali i po deceniju-dve. Međutim, ako verujete u protok energije i Feng Šui, ovo je najopasnija stvar koju držite u kući!

Zašto vam staklo na stolu odnosi novac?

Kinezi nisu saglasni sa ovim našim „običajem“. Kao prvo, oni veruju da stvari u kući treba često menjati. Posebno stare stvari treba zameniti novim, a staklo koje se ne menja godinama zadržava ustajalu energiju. Ipak, glavni problem je u elementima.

Prema Feng Šuiju, staklo je element vode. Finansije i prihod su takođe povezani sa vodom. Staklena površina na stolu, koja stoji kao barijera, stvara osećaj da se prihod i finansije ne zadržavaju – već se odlivaju! Staklo na stolu, po ovom tumačenju, doslovno simbolizuje curenje novca iz kuće.

Navika koja privlači negativnu energiju

Pored finansijskog odliva, Kinezi veruju da staklo na stolu utiče i na sreću i opštu atmosferu u kući. Staklena površina je hladna, bez teksture, i stvara distancu. Sto bi trebalo da simbolizuje toplinu, porodična okupljanja i srce doma.

Kada ga prekrijete hladnim staklom, narušavate taj protok. To može dovesti do ustajale, negativne energije, što utiče na odnose i opštu sreću. Dakle, pored toga što se smatra da je staklo demode, sad znate da vam negativno utiče i na finansije i na sreću. Ne rizikujte! Bolje ga sklonite!

Šta staviti na sto umesto stakla

Da bi vaš sto privlačio prosperitet i toplinu, a ne odlivao novac, zamenite staklo elementima koji podstiču energiju zemlje i drveta:

Držite sto otkrivenim ili koristite kvalitetni stolnjak od lana ili pamuka.

Koristite tople boje (crvena, žuta, zlatna) koje privlače sreću i novac.

Na sto stavite sveže, jarko obojeno voće (simbol obilja) ili saksiju sa zdravom biljkom. Ove stvari unose vitalnost i prosperitet.

Iako je zaštitno staklo decenijama smatrano praktičnim ukrasom na stolu, ono po Feng Šuiju predstavlja energetsku barijeru i simbolizuje curenje novca iz kuće. Staklo, kao element vode, stvara osećaj da se finansije odlivaju. Zato, ne čekajte!

Da biste u dom vratili toplinu, sreću i prosperitet, sklonite staklo, otkrijte drvo i zamenite ga elementima koji privlače obilje. Učinite to odmah i osigurajte bolji protok energije u vašem domu!

