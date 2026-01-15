Mnogi je ne primećuju, ali ova rupica u frižideru je izuzetno bitna: Čuva zdravlje i štedi novac

Mala rupica pozadi nije tu slučajno — ona je tiha čuvarica svežine u vašoj kuhinji. Ima ključnu ulogu za rad frižidera.

Rupica u frižideru je izuzetno bitna jer vam štedi vam novac i čuva zdravlje

Naime, to je otvor za odvod na dnu frižidera ima ključnu ulogu u odvodu kondenzovane vode.

Zapušena rupica može izazvati probleme poput plesni i neprijatnih mirisa.

Malo ko razmišlja o rupici na dnu frižidera, ali upravo ona ima ključnu ulogu u održavanju svežine hrane i dugotrajnosti samog uređaja, prenosi Blic žena.

Ta rupica služi kao odvod kondenzovane vode koja se tokom rada frižidera neprestano stvara, a njena funkcija je da spreči nakupljanje vlage i pojavu neprijatnih mirisa. Kada se ovaj odvod zapuši, posledice mogu biti ozbiljne — od pojave plesni do povećane potrošnje struje.

Zapravo, radi se o jednostavnom, ali izuzetno važnom mehanizmu koji omogućava da višak vode, nastao usled razlike u temperaturi između toplog vazduha i hladnih površina, slobodno otiče. Time se sprečava zadržavanje vlage, koje može ugroziti higijenu unutar frižidera i stvoriti idealne uslove za razvoj bakterija.

Zapušena rupica često dovodi do nakupljanja vode u donjem delu frižidera, stvaranja leda po zidovima i neprijatnog mirisa koji se teško eliminiše. Hrana ostaje stalno vlažna, što dodatno utiče na njen kvalitet i sigurnost, dok motor frižidera mora da radi više da bi održao optimalnu temperaturu — što se direktno odražava na potrošnju električne energije.

Prepoznajte problem na vreme

Da biste proverili da li odvod funkcioniše, dovoljno je da sipate malo vode direktno u rupicu. Ako voda bez problema otiče, sve je u redu. Međutim, ako se zadržava, znak je da je otvor zapušen i da je vreme za čišćenje.

Za redovno održavanje dovoljno je koristiti tanku žicu, plastični štapić ili specijalizovani nastavak za čišćenje odvoda. Povremeno čišćenje sapunicom dodatno će ukloniti nakupljene naslage i bakterije koje se vremenom mogu stvoriti.

Ova jednostavna navika ne samo da pomaže u očuvanju svežine i mirisa hrane, već produžava životni vek frižidera, smanjuje rizik od kvarova i doprinosi boljoj energetskoj efikasnosti. Na duže staze, manje vlage znači i manje korozije, što dodatno čuva unutrašnje komponente uređaja.

Iako deluje kao sitnica, redovno proveravanje i čišćenje odvoda kondenzata može biti presudno za funkcionisanje frižidera bez problema. Mala rupica pozadi nije tu slučajno — ona je tiha čuvarica svežine u vašoj kuhinji.

