Mnogi od vas drže ovaj predmet na stolu, a nisu ni svesni da time prizivaju bedu i bolest

Lekovi na stolu deluju praktično, ali ta navika blokira zdravlje i priziva lošu energiju. Saznajte zašto ih morate skloniti iz trpezarije.

Koliko puta ste nakon obroka samo spustili bočicu sa terapijom pored tanjira, misleći da ćete tako lakše zapamtiti da je popijete? Verovatno vam lekovi na stolu deluju kao praktično rešenje i bezazlena navika koja štedi vreme. Ipak, niste ni svesni da upravo tim postupkom šaljete snažnu poruku svojoj podsvesti i energetskom polju vašeg doma, pretvarajući mesto okupljanja i vitalnosti u podsetnik na bolest.

Trpezarijski sto nije samo komad nameštaja, on je srce doma, mesto gde se porodica okuplja, hrani i deli trenutke radosti. Kada se lekovi na stolu nađu kao stalna dekoracija, vi nesvesno mešate energiju vitalnosti sa energijom bolovanja. Prema mnogim stručnjacima za uređenje prostora, ali i psiholozima, ovo je jedna od najčešćih grešaka koju pravimo, a koja može tiho sabotirati naš oporavak i opšti osećaj blagostanja.

Zašto ova navika priziva bedu i stagnaciju?

U simboličkom smislu, ono što držite na mestu gde jedete postaje deo vašeg identiteta. Hrana predstavlja život, snagu i obilje. S druge strane, lekovi, ma koliko neophodni bili, simbolizuju nedostatak zdravlja i potrebu za popravkom. Kada su lekovi na stolu konstantno prisutni, vi vizuelno i energetski poručujete da je bolest centralni deo vašeg života, ravnopravan sa hranom koju unosite.

Feng šui filozofija je ovde izričita: predmeti koji asociraju na bolest ne smeju biti u centru pažnje, a naročito ne na mestu koje simbolizuje porodični prosperitet. Veruje se da ovakva postavka blokira protok pozitivne či energije, stvarajući atmosferu brige, težine i finansijske stagnacije, jer se fokus sa zdravlja pomera na održavanje bolesti.

Psihološki okidač: Placebo efekat u rikverc

Osim energetskog aspekta, postoji i onaj čisto psihološki. Svaki pogled na kutiju sa tabletama je mini-stres za mozak. To je podsetnik da „nešto nije u redu“. Ako svaki zalogaj hrane pratite pogledom na terapiju, vi telu ne dozvoljavate da se potpuno opusti i uživa u obroku, što je ključno za dobro varenje i apsorpciju nutrijenata.

Gde lekovi zapravo treba da stoje?

Da biste povratili harmoniju u svoj dom, primenite sledeće jednostavne korake:

Sklonite ih u fioku: Lekovi treba da imaju svoje mesto, po mogućstvu u zatvorenom ormariću ili neprozirnoj kutiji, daleko od mesta gde se jede i spava.

Koristite podsetnike na telefonu: Umesto da se oslanjate na vizuelni podsetnik na stolu, koristite tehnologiju da vas podseti na terapiju.

Zamenite ih simbolima zdravlja: Na mesto gde su stajali lekovi, stavite činiju sa svežim voćem ili vazu sa cvećem. Ovo momentalno menja vibraciju prostora.

Nemojte dozvoliti da vam navika diktira kvalitet života. Sklanjanjem ove sitnice, otvorićete prostor za novu, svežu energiju.

Učinite taj mali korak već danas. Sklonite lekove sa vidnog mesta i posmatrajte kako se atmosfera u vašem domu menja na bolje.

