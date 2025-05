Mnogi je smatraju korovom, a zapravo je jedina biljka koju nikada ne bi trebalo da čupate u svom vrtu

Sanjate o tome da vaš vrt izgleda konačno uredno i savršeno?

Osim što morate da nanosite đubrivo, orezujete ​​i zalivate biljke u svojoj bašti, postoji i stalna pretnja od najezde štetočina ili neželjenih biljaka koje niknu i unište ceo vaš trud. Ali, želja da se rešite svih organizama koji napadaju vašu travu ili cvetnu baštu bila bi pogrešna jer stručnjaci kažu da postoji trava koju nikada ne bi trebalo čupati.

Suočavanje s problemom korova u vašem dvorištu može biti frustrirajuće iskustvo. Ali, kada pokušavate da eliminišete biljne napadače, možda nemojte odmah posezati za flašicom sredstva protiv korova. Prema studiji Nacionalnog centra za biotehnološke informacije iz 2009., sve više dokaza pokazuje da proizvodi mogu ozbiljno negativno uticati na vaš vrt i vaše dugoročno zdravlje, piše Best Life.

Srećom, stručnjaci ističu da postoji prirodna metoda rešavanja neželjenih biljaka koja može ponuditi sigurniju alternativu jakim hemijskim proizvodima. Džon La Puma, dizajner koji stoji iza urbano sertifikovane organske voćarske farme La Puma Farms, preporučuje da se flašica s raspršivačem napuni hortikulturnim sirćetom i doda kašika sredstva za pranje posuđa. Mešavina će dehidrirati biljku dok će je brže razgraditi, što će olakšati njeno uklanjanje bez uticaja na tlo ili okolnu vegetaciju.

Bez obzira na to, stručnjaci preporučuju da u vašem vrtu pustite da raste jedan sasvim obični korov.

Koliko god da izazivaju radost male dece koja ih pronađu, maslačak je nesumnjivo na vrhu liste javnih neprijatelja baštovana. Čini se da je korov koji cveta nemoguće izbeći ili potpuno eliminisati zbog njihovog dubokog korena i dvogodišnjeg ciklusa rasta. Pa, prema stručnjacima, sveprisutno žuto cveće možda ne zaslužuje lošu reputaciju koju imaju.

„Maslačak zapravo može biti od koristi vašem dvorištu“, kaže za Best Life Kris Garet iz Evergreen Lavn & Pest Control. „Maslačak privlače pčele koje su važni oprašivači. Takođe privlači i druge korisne insekte, kao što su bubamare. Maslačak je takođe dobar izvor hrane za ptice.“

Maslačak može koristiti drugim biljkama i travi koja raste u vašem dvorištu

Suprotno popularnom verovanju, obični korov zapravo može pozitivno uticati na vašu baštu ili dvorište rešavanjem problema za koji možda niste znali da imate. „Poznato je da koreni maslačka rastu duboko u zemlju, što pomaže u uslovima kao što su zbijena prljavština ili previše vlage u zemljištu koje mogu sprečiti rast zdrave trave“, kaže Džeremi Grifin iz Just Right Lavns u Teksasu za Best Life. „Oni u suštini prirodno aeriraju tlo i mogu pomoći u akumulaciji viška vode, što može izazvati trulež korena u drugim biljkama.“

U nekim slučajevima, žuti cvet može čak da transformiše teška područja zemlje u bujniji pejzaž. „Maslačak je dobar za vaše tlo. To su teške biljke“, kaže Trent Ragar, vlasnik Natural State Pest Control, za Best Life. „Mogu da prežive na skoro svim vrstama zemljišta i veoma su otporne na sušu. Dakle, ako imate problem sa suvim travnjakom, maslačak vam može pomoći da ga održite u životu!

Zaustavite širenje maslačka jednim trikom

Stručnjaci takođe ističu da osim brojnih koristi za tlo, oni još uvek mogu biti estetski prijatna opcija kada sve ostalo zakaže u vašem dvorištu. “Iako nije uobičajena praksa u svetu savršeno njegovanih travnjaka, maslačak se ponekad koristi kao ekološki prihvatljiva alternativa za popunjavanje golih površina tla”, kaže Glen Filips iz Southern Greens Pest Control na Floridi za Best Life. “Mogu rasti u teškim uslovima, tako da nude lepu, cvetajuću, brzorastuću alternativu goloj zemlji.”

Srećom, takođe se ne morate brinuti da će prebrzo preuzeti vaše dvorište ako sledite jednostavnu taktiku. “Maslačak se širi samo semenom”, kaže za The Oregonian Erika Džonson, koordinatorka programa Master Gardener pri Univerzitetu Vašington State Clark County Extension, a prenosi N1.info.hr.

