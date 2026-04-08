Moćna biljka za dug i zdrav život: Ovo morate da znate ako imate čuvarkuću

Morate da vodite računa kako da brinete o čuvarkući. Ovih 6 stvari morate da znate ako hoćete da vam vaša moćna biljka duže traje.

živeti večno. I samo ime predstavlja sposobnost preživljavanja i pod različitim uslovima, ali i mesto gde se najčešće može naći – na krovovima kuća. Mnogi smatraju da je ovo moćna biljka za dug i Čuvarkućin naziv na latinskom, sempervivum tectorum, znači. I samo ime predstavlja sposobnost preživljavanja i pod različitim uslovima, ali i mesto gde se najčešće može naći – na krovovima kuća. Mnogi smatraju da je ovo moćna biljka za dug i zdrav život.

Čuvarkuće možda jesu otpornije od drugih biljaka, ali morate da vodite računa o tome kako se brinete o njima.

Ovih 6 stvari morate da znate ako hoćete da vam vaša moćna biljka za dug i zdrav život duže traje.

Birajte terakotu

Kada kupujete ovu biljku ona obično dolazi u plastičnoj saksiji koja nije dobra za nju. Ukoliko joj je još ta saksija mala, ona će ubrzo početi da umire. Saksija od terakote je idealna jer dozvoljava korenu da se brzo osuši i daje mu dosta kiseonika.

Odaberite pravo zemljište

Ukoliko presađujete vašu biljku, potrudite se da ona ima dovoljno zemlje za njen koren Neophodno je da zemljište u kome ćete posaditi biljku malo pomešate s peskom. Ovakvo zemljište je odlično za drenažu i odvođenje viška vode koja može da šteti biljci.

Zalivajte je svaki put kada je zemljište suvo

Najbolje je da zalivate vašu čuvarkuću do onog momenta kada voda počne da curi u podmetač. Tada ćete znati da je dosta. Zalijte na isti način biljku kada je zemljište suvo, ali nemojte preterivati.

Većina ovih biljaka dolazi iz pustinje pa su navile da imaju dosta sunca. Odlično je jako sunce, ali pogodovaće im i ono umereno. Samo ih nemojte nikako držati u mraku.

Pazite na znakove da nešto nije u redu

Ako primetite opalo lišće na dnu nemojte da paničite, ali ukoliko listovi opadaju svaki put kada dodirnete biljku to je već problem. Žuti, mekani i truli listovi su znak da je vaša moćna biljka za dug i zdrav život na umoru. Proverite da li ima dovoljno sunca ili je možda samo previše zalivate.

