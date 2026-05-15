Moćni rastvor koji košta jedva 30 dinara, a čini čuda: Sobne i dvorišne biljke polude od cvetanja posle njega

Moćni rastvor od kvasca za 30 dinara tera saksije u eksploziju cvetova. Probajte recept i gledajte čudo već za 10 dana.

Listovi su bledi, stabljike mlitave, a pupoljaka nigde na vidiku? Postoji jeftin trik posle kog sobne i dvorišne biljke polude od cvetanja za samo nekoliko nedelja. Sve što vam treba je jedna kesica svežeg pekarskog kvasca koja u prodavnici košta jedva 30 dinara. Ovaj moćni rastvor godinama koriste iskusne baštovanke jer hrani zemlju, jača koren i tera biljku da gura novi cvet, čak i kada je sezona pri kraju.

Zašto baš kvasac tera biljke da procvetaju

Kvasac je živi organizam pun vitamina B grupe, aminokiselina i minerala u tragovima. Kada dospe u supstrat, hrani korisne mikroorganizme koji razgrađuju materije zarobljene u zemlji. Tako koren konačno dobija pristup hranljivim sastojcima koje inače ne može da iskoristi.

Rezultat vidite brzo: novi listovi, čvršće stabljike i prava eksplozija na granama.

Recept za moćni rastvor korak po korak

Priprema traje pet minuta. Ne preskačite vrenje jer kvasac mora da se aktivira pre nego što ode u saksiju.

10 grama svežeg pekarskog kvasca (pola kockice)

1 litar mlake vode oko 30 stepeni

1 kašika šećera kao hrana za gljivice

9 litara obične hladne vode za razblaživanje

Rastvorite kvasac i šećer u mlakoj vodi i ostavite dva sata da prevri. Koncentrat zatim sipajte u kantu sa 9 litara hladne vode. Dobijate 10 litara prihrane, dovoljno za desetak saksija ili manju leju u dvorištu.

Kako pravilno zaliti cveće ovim rastvorom za biljke

Zalivajte isključivo vlažan supstrat, nikada potpuno suvu zemlju. Suva zemlja vuče tečnost prebrzo i opeče sitne korenčiće. Za srednju saksiju dovoljna je šolja rastvora, dok ruže i hortenzije u dvorištu traže oko dva litra raspoređena u krug oko stabla.

Tretman ponovite tri puta tokom sezone: u rano proleće, pred početak pupljenja i u jeku leta. Posle drugog zalivanja biljke izbacuju duple pupoljke i lišće dobija dublju zelenu boju.

Koje biljke najbolje reaguju na kvasčevu prihranu

Domaće đubrivo od kvasca prija skoro svim cvetnicama, ali kod ovih vrsta efekat je najvidljiviji:

muškatle i geranije na terasi i prozoru

ruže i hortenzije u dvorištu

petunije, surfinije i begonije u žardinjerama

orhideje i afričke ljubičice u stanu

paradajz i paprika u bašti, sa bonusom na plodove

Prvi znaci stižu za sedam do deset dana. Pupoljci masovno kreću posle dve do tri nedelje.

Mali bonus koji baštovani retko pominju: ovaj moćni rastvor odbija sitne gljivične napade jer korisni mikroorganizmi guše štetne na površini zemlje.

Najčešće greške koje upropaste ceo trud

Mnogi nasipaju prečesto, misleći da će efekat biti jači. Greška. Višak kvasca iscrpljuje azot iz zemlje i biljka počinje da žuti od dna. Druga zamka je vrela voda koja ubije ćelije pre vrenja.

Ne kombinujte ovu prihranu sa hemijskim đubrivima istog dana. Razmak između tretmana mora biti najmanje 14 dana. Rastvor koristite isključivo svež, jer posle 24 sata gubi snagu i počinje neprijatno da miriše na buđ.

Šta ako biljka i dalje ne cveta

Ako posle mesec dana nema napretka, problem nije u prihrani. Proverite da li biljka ima bar četiri sata svetla dnevno, da li je saksija postala pretesna i da li je zemlja zbijena kao cigla. Bez svetla nema cveta, ma koliko kvasčeve prihrane sipali.

Razmislite i o promaji, hladnim noćima ispod 12 stepeni i prevelikom zalivanju običnom vodom. Sve to poništava efekat čak i najboljeg domaćeg đubriva.

