Moćni rastvor koji štiti biljke od štetočina: Umesto pesticida potrebna vam je samo 1 stvar iz prirode

Zaboravite na skupu hemiju i otrove. Ovaj moćni rastvor od jednog sastojka tera štetočine i vraća biljke u život, a ne košta ništa.

Nema potrebe da trošite novac na skupe otrove iz apoteka koji na kraju završe u vašoj hrani ili zemljištu. Ovaj moćni rastvor od koprive je sve što vam treba da sačuvate baštu, a da pritom ne koristite ni gram hemije.

Dok veštački pesticidi često sprže list i oslabe samu biljku, kopriva radi suprotno – tera štetočine, a biljkama daje snagu da se same oporave i rastu kako treba.

Zašto je kopriva bolja od kupovne hemije?

Glavna razlika je u tome što hemija samo ubija bube, dok ovaj prirodni preparat jača biljku iz korena. Kopriva u sebi sadrži sve ono što je biljkama neophodno da ostanu zdrave i zelene:

Azot i gvožđe: Ovo je prava energetska bomba za listove; čim ih poprskate, videćete kako dobijaju onu zdravu, tamnu boju.

Mravlja kiselina: Ona je prirodno oružje protiv dosadnih biljnih vaši – za njih je smrtonosna, a za nas potpuno bezopasna.

Kalijum i magnezijum: Ovi minerali čine stabljiku jačom, pa biljka može lakše da izdrži i jake vrućine i nalete bolesti.

Čisti plodovi: Pošto nema otrova, sve što uberete iz svoje bašte možete odmah da jedete, bez straha od ostataka pesticida.

Kako se pravilno priprema rastvor

Za vrhunske rezultate ne smete improvizovati. Potreban vam je jedan kilogram sveže koprive, ubrane pre nego što procveta, jer je tada najjača.

Kopriva se bere bez korena, a koriste se samo listovi i stabljike koji su puni sokova.

U kantu sipajte 10 litara vode, najbolje kišnice, i potopite isečenu koprivu. Kantu obavezno odložite u polusenku gde je temperatura oko 18 stepeni.

Sunce može previše ubrzati proces i „skuvati“ biljku pre nego što ona otpusti sve korisne materije, zato je hladovina ključna.

15 dana do savršenog rezultata

Naredne dve nedelje su presudne. Svakog dana morate promešati smesu.

Već nakon par dana osetićete karakterističan, jak miris i primetiti kako tečnost tamni. To je znak da je fermentacija u toku. Kada se na površini više ne pojavljuju mehurići i vrenje prestane, tečnost je spremna.

Procedite dobijeni tamnosmeđi ekstrakt kroz gazu ili gusto sito. Ostatke koprive nemojte bacati u kantu za smeće, već ih stavite direktno u kompost ili oko stabala voćki – oni su i dalje dragocen izvor azota koji će se polako otpuštati u zemlju.

Kako se pravilno prska i zaliva

Ono što ste dobili je ekstremno jak koncentrat koji može spaliti biljku ako ga ne razredite. Zlatno pravilo baštovanstva je odnos 7:1.

Na jedan litar rastvora dodajte sedam litara vode pre nego što smesu sipate u prskalicu.

Prskajte biljke jednom u tri nedelje tokom celog vegetacionog perioda. Ako su štetočine već napale listove, možete ponavljati postupak češće, ali isključivo rano ujutru ili predveče, nikako po jakom suncu.

Rezultati su vidljivi odmah – listovi postaju čvršći, a insekti beže glavom bez obzira.

Čista priroda umesto otrova

