Moćni rastvor od kog će i sobne i dvorišne biljke poludeti od cvetanja: Košta 30 dinara, a čini čuda

Košta 30 dinara, a čini čuda za vaše cveće. Napravite moćni rastvor posle kog biljke polude od cvetanja i saksije postanu male za svu bujicu.

Pola kockice svežeg pekarskog kvasca, kesica koja u prodavnici košta oko 30 dinara, vredi više od skupih flašica iz baštenskih centara. Taj moćni rastvor godinama spasava bledunjave muškatle na terasama panelki i ruže koje odbijaju da puste pupoljak. Vi ga verovatno već imate u frižideru.

Recept se prenosi sa svekrve na snaju i nije nikakva tajna baštovanskih foruma. Radi zato što kvasac hrani zemlju, ne biljku direktno. To je suština koju većina nas preskoči.

Zašto kvasac uopšte radi na cveće

Kvasac je živ organizam pun vitamina B grupe, aminokiselina i jednostavnih šećera. Kad dospe u vlažan supstrat, hrani mikroorganizme koji već žive u zemlji. Oni razbijaju materije iz substrata i koren konačno može da pokupi ono što mu je do tada bilo van domašaja.

Posledica je vidljiva golim okom. List potamni za nedelju dana, stabljika ojača, a tamo gde je grana bila gola počnu da rastu novi pupoljci. Kod muškatli to ide tako brzo da deluje neprirodno.

Recept za moćni rastvor u pet minuta

Priprema je toliko prosta da je teško pogrešiti, ali jedan korak ne sme da se preskoči. Kvasac mora prvo da prevri, inače rasipate posao.

10 grama svežeg pekarskog kvasca (pola kockice)

1 litar mlake vode, oko 30 stepeni, nikako toplije

1 kašika šećera

9 litara hladne vode za razblaživanje na kraju

Razmutite kvasac i šećer u mlakoj vodi i ostavite dva sata da prevri u kuhinji. Kad počne da peni, ulijte ga u kantu sa devet litara hladne vode. Dobili ste deset litara prihrane, taman za desetak saksija sa terase ili manju leju pred kućom.

Kako zaliti, a da ne oštetite koren

Zalivajte isključivo prethodno vlažnu zemlju. Suv supstrat povuče rastvor previše brzo i koren reaguje kao na opekotinu. Po srednjoj saksiji dovoljna je jedna šolja, oko dva decilitra. Veće žbunove ruža ili hortenzija u dvorištu polijte sa po dva litra oko korena, blago od stabla ka spolja.

Tretman ponovite tri puta po sezoni. Prvi put u rano proleće, drugi pred početak pupljenja, treći u jeku leta kad biljka već vuče poslednje rezerve. Posle druge runde počinju duplo gušći pupoljci.

Koje biljke najbolje reaguju na ovaj rastvor

Najupečatljivije rezultate daje na muškatlama i geranijama na terasi, ružama i hortenzijama u dvorištu, petunijama i surfinijama u žardinjerama. Orhideje i afričke ljubičice u stanu takođe odlično reaguju, samo upola manjom dozom. Paradajz i paprika u bašti dobijaju bonus, plodovi se brže nalivaju.

Prvi znak da radi je tamnija nijansa lista za sedam do deset dana. Pupoljci kreću za dve do tri nedelje. Posle toga saksije izgledaju premale za ono što izbije iznad njih.

Greška broj jedan

Najveći problem nije recept, problem je doza. Većina nas naspe duplu količinu misleći da će efekat biti jači. Suprotno se dešava. Previše kvasca usisava azot iz zemlje i list počne da žuti umesto da potamni.

Druga zamka je topla voda. Iznad 40 stepeni kvasac umire pre nego što stigne da uradi posao. I ne mešajte ovu prihranu sa hemijskim đubrivima u istom danu, razmak mora biti najmanje 14 dana. Rastvor koristite svež, posle 24 sata gubi snagu i počinje neprijatno da miriše.

A ako se ništa ne dešava

Posle mesec dana bez pomaka, kriva nije prihrana. Proverite svetlo, veličinu saksije i zbijenost supstrata. Bez svetla nema cveta, ma koliko moćni rastvor sipali.

Pomerite saksiju na prozor okrenut jugu i sačekajte još dve nedelje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com