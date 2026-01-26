Moćniji i od sode bikarbone: Čudesni prah čisti vodu, čuva zdravlje – svaka kuća mora da ga ima!

Ovaj čudesni prah radi sve: od upijanja neprijatnih mirisa i ubijanja šteotičina, pa do prave podrške ljudskom zdravlju

Dijatomejska zemlja, poznata i kao kremena zemlja, je veoma sitni pesak nastao taloženjem ostataka silikatnih algi (dijatomeja). Tako proizvedena od fosila jednoćelijskih biljaka iz okeanskih dubina, dijatomejska zemlja je neobičan, ali veoma koristan prirodni mineral, potpuno neškodljiv za upotrebu.

Od upijanja neprijatnih mirisa i ubijanja štetnih insekata kada je reč o kućnim poslovima, pa do prave podrške ljudskom zdravlju, ovaj čudesni mineral može učiniti sve to, ali i mnogo više. Njegova apsorpciona moć je ono što ga čini jedinstvenim. Proizvođači razlikuju dijatomejsku zemlju namenjenu ishrani od one za kuću i oko kuće, pa o tome treba voditi računa pri kupovini ovog praha.

Sve koristi za ljudski organizam

Dijatomejska zemlja se sastoji uglavnom od silicijum dioksida, minerala koji je najviše odgovoran za zdravstvene koristi ovog praha. Može se navesti nekoliko blagodeti koje pruža dijatomejska zemlja, zahvaljujući svojoj magičnoj moći upijanja. Ako želite jake kosti i zglobove, onda je dijatomejska zemlja pravi izbor za vas. Velika koncentracija silicijum dioksida omogućava ovom prahu da adekvatno doprinese kao dodatak ishrani (suplement) u službi zdravlja kostiju, zglobova, tetiva i srca.

Detoksikator

Samo jedna kašičica dijatomejske zemlje u šoljici vode pretvara se u odlično sredstvo za detoksikaciju, koje ubija sve crevne parazite i viruse nastanjene u digestivnom traktu. Ovaj prah u sebi sadrži moćne sastojke koji su u stanju da apsorbuju sve vrste hemijskih otrova.

Zubna pasta

Mešavina jednake količine kokosovog ulja i dijatomejske zemlje predstavlja zdraviju alternativu industrijskoj pasti za zube, koja je najčešće puna štetnih hemijskih sastojaka. Dodavanjem nekoliko kapi esencijalnog ulja nane, ova mešavina u vidu prirodnog kaladonta dobiće još lepši ukus i miris.

Sredstvo za kožu, kosu i nokte

Zahvaljujući abrazivnim svojstvima koje dijatomejska zemlja poseduje, ona može efikasno da očisti kožu i zube, a konzumirajući ovaj prah pomešan sa običnom vodom u prilici ste da poboljšate kvalitet svoje kože, kose i noktiju.

Prirodni dezodorans

Ako tražite potpuno prirodni dezodorans bez bilo kakvih hemikalija, onda ste na dobrom putu! Njega sami možete da napravite mešanjem tri mere kukuruznog brašna, dve mere kokosovog ulja i jedne mere dijatomejske zemlje

Sve koristi za domaćinstvo

Osim što je dijatomejska zemlja dobra za ljudsko telo i njegovo zdravlje, ovaj prah se koristi i u domaćinstvu. Dijatomejska zemlja može da posluži i kao sredstvo za čuvanje hrane. Dodavanje dijatomejske zemlje zrnastim namirnicama (pasulj, grašak,soja…) sprečiće ih da se osuše. Beli prah dijatomejske zemlje odličan je za zemljište, jer mu pomaže u održavanju hranljivih materija i vlage, kao i pri poboljšanju oksigenacije. Posipanje malo ovog praha na zemlju gde su posejane biljke ne može da nanese nikakvu štetu, već samo korist.

Ako se već borite sa problemom kontrole štetočina, onda je dijatomejska zemlja upravo ono što vam treba. Posipanje ovog praha po dvorištu i oko kuće ubiće sve insekte koji se vrzmaju okolo. Ovo nema nikakvih posledica po članove porodice ili kućne ljubimce. Takođe, ova zemlja može se naneti direktno na biljke kako bi se mnoge štetočine držale podalje od njih.

Utrljavanje četkom dijatomejske zemlje u krzno vašeg kućnog ljubimca on će se osloboditi buva i krpelja. Preporučuje se držanje podalje od očiju ljubimca, jer ovaj prah može biti bolan i iritantan za čulo vida kod životinja.

Filter za vodu

Dijatomejska zemlja može da pročisti čak i najfinije čestice zagađivača, što ga čini odličnim filterom vode.

Abrazivni čistač

Svoju moć dijatomejska zemlja pokazuje i kao nemilosrdni čistač fleka sa zagorelih posuda za kuvanje, tiganja i šerpi, pa čak i toaletnu šolju ovaj magični prah čisti veoma lako.

Osveživač

Dijatomejsku zemlju možete koristiti i kada želite da neutrališete loše mirise, poput onih koji dolaze iz kanti za otpatke ili prenoćišta za kućne ljubimce.

