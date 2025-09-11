Moljci i ostale štetočine beže kao ludi od ovoga – treba vam samo jedna sitnica koju svako ima u kući

Pa ipak, pre nego što posegnete za kupovnim i prirodnim sredstvima najbolje je da prvo uradite ovo.

Moljci beže kao ludi od ovoga – treba vam samo 1 sitnica koju svako ima u kući!

Ako primetite mrežaste niti ili prašinu na policama i rupe na ambalaži hrane kao što su pirinač, brašno, zob i šećer, to može biti znak da imate problem sa insektima poput moljaca ili žižka.

Prepoznavanje problema

Jedan od pokazatelja prisustva insekata su gusenice belog moljca, koje liče na crve, ali su različite vrste, ili žitni žižak, mali insekt sa dugim nosom, kako ga opisuje entomolog Skaj Blekburn. Larve ovih insekata nalaze se unutar celih zrna, pa ih nećete primetiti dok ne vidite odrasle jedinke na dnu pakovanja.

Ciklus razvoja žiška

Žižak koristi njusku da probuši zrno, položi jaja unutra i zatvori rupu. Jaje se izleže u larvu koja ostaje u zrnu dok se ne razvije u odraslu jedinku, objašnjava profesor Rob Emeri sa Univerziteta Mardok.

Uočavanje insekata

Ljudi obično primete insekte kada vide moljce kako lete oko ostave ili crne mrlje u hrani. Neki žižci čak i lete, što zahteva hitnu akciju, ali je važno znati da nisu štetni po zdravlje.

Bezbednost:

Blekburn ističe da je bezbedno nehotično jesti ove insekte jer su dodatni izvor proteina. Prosečna osoba godišnje unese oko četvrt kilograma insekata kroz hranu, a u mnogim kulturama insekti poput cvrčaka i buba se redovno jedu. Problem sa insektima može se lako rešiti bez upotrebe hemijskih pesticida.

Kako rešiti problem

1. Pregled hrane: Proverite svu hranu na znake insekata. Larve možete pronaći i u suvom voću, orasima, semenkama, čokoladi i suvoj hrani za pse.

2. Dezinfekcija: Ako želite zadržati zaraženu hranu, zagrejte je u rerni na 60 stepeni najmanje 15 minuta ili je stavite u zamrzivač na 48 sati kako biste ubili insekte.

3. Čišćenje: Usisajte i pažljivo obrišite sve polica belim sirćetom.

Prevencija:

Da biste sprečili povratak insekata, skladištite hranu u zatvorenim teglama. Ovo je odlična prilika da organizujete svoju ostavu i proverite zalihe.

Ovim jednostavnim koracima možete zaštititi svoju hranu i održati kuhinju čistom i bezbednom.

Kako se vi borite sa ovim štetočinama?

