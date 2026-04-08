Monasi sa Hilandara jedino ovako farbaju uskršnja jaja, ne koriste veštačke boje

Prirodne boje i metode izrade uzoraka naglašavaju povezanost s prirodom i Božjim delom, dok se kroz svakodnevnu praksu prenose vekovni običaji i pobožnost.

Farbanje jaja na Hilandaru je mnogo više od običnog ukrašavanja, to je ritual koji spaja veru, tradiciju i umetnost. Monasi sa Hilandara nikad ne koriste veštačke boje.

Farbanje jaja na Hilandaru

Jaja koja se farbaju za Vaskrs na Hilandaru pažljivo se biraju. Obično se koriste bela zbog njihove sposobnosti da bolje prime boju. Jaja se prvo detaljno operu u mlakoj vodi kako bi se otklonile sve nečistoće i masnoća koja se nakuplja na ljusci.

Monasi sa Hilandara koriste prirodne sastojke za farbanje jaja. Najčešće se upotrebljavaju ljuske crnog luka za crvenu boju, cvekla za tamnocrvenu ili purpurnu boju, kurkuma za žutu boju i kopriva za zelenu boju. Biljni sastojci se kuvaju u vodi kako bi se dobio koncentrat boje.

Za crvenu boju

Ljuske crnog luka se stavljaju u veliki lonac sa vodom. Kuvate dok voda ne postane tamnocrvena.

Kurkuma se dodaje u ključalu vodu.

Kurkuma će jajima dati predivnu žutu boju. Dovoljna je jedna kašika tog začina da oboji nekoliko jaja, a ako jaja ostavite u tečnosti da se ohlade, boja će postati intenzivnija.

Za purpurnu boju

Cvekla se isecka i kuva dok voda ne postane purpurnocrvena.

Za zelenu boju

Kopriva se kuva dok voda ne postane zelenkasta. Jaja se pažljivo stavljaju u tople, ali ne i u ključale boje. Ostavite jaja da se u boji kuvaju najmanje 15-20 minuta, dok ne postignu željenu nijansu.

Proces farbanja može da traje i duže, zavisno od toga koji intenzitet boje želite. Nakon što jaja dobiju željenu nijansu, pažljivo ih izvadite iz boje i stavite na papirnate ubruse da se osuše.

Ofarbana jaja premažite komadićem slanine ili krpicom namočenom u ulje kako bi dobila lep sjaj.