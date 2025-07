Mravi beže glavom bez obzira od ove kuhinjske namirnice: Nije so, a deluje za tren

Ovo prirodno rešenje iz kuhinje odbija mrave bolje nego išta drugo

Mravi su prilično dosadni i teško je isterati ih iz kuće jer su stalno u potrazi za hranom, pa čak i sitne mrvice na podu posle ručka mogu da ih privuku.

Međutim, kako objašnjavaju dobri poznavaoci insekata, kada mrav napusti gnezdo u potrazi za hranom on za sobom ostavlja trag feromona.

Kad pronađe hranu on se po tom tragu vraća ostavljajući za sobom još feromona kako bi drugi mravi mogli da prate njegov trag. Ako se to dogodi, veoma brzo će čitava armija tih dosadnih insekata da uđe u kuću u potrazi za bilo kakvom hranom – od zrnca šećera, do mrvica hleba i ostataka hrane na posuđu.

Svako ko je ikad imao mrave u kući zna koliko je teško otarasiti se tih insekata koji mile na sve strane.

Većina ljudi zato prvo poseže za brojnim, jakim hemijskim sredstvima kako bi ih se rešili. Međutim, postoji prirodan način da ih bez problema isterate iz kuće. U pitanju je namirnica koju ima svaka kuća, a to je cimet. Miris tog začina mravi bukvalno ne podnose i beže od njega glavom bez obzira.

Sudeći po iskustvu korisnika društvenih mreža to je najefikasniji način da se otarasite mrava.

– I ja sam imala mrave prošlog leta. Sve sam pokušala dok mi komšinica nije rekla za cimet. Samo se pospe po ćoškovima i na mestima gde se pojave mravi i za dan, dva ih više nema –

– Cimet je spas! Govorim ovo iz ličnog iskustva –

