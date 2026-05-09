Mravi ne podnose ovaj svež miris, isprskajte ga po mestima gde ste videli mrave, nestaće u sekundi

Citrusni dodir remeti feromone i prekida tragove, uz svež miris bez hemikalija. Mravi ne podnose ovaj miris i beže glavom bez obzira.

Da li se i vi borite sa mravima? Nestaće iz kuhinje za nekoliko sekundi ako ovo uradite. Mravi ne podnose ovaj svež miris, samo ga poprskajte i nestaće u sekundi.

U mnoge domove se vraćaju jedni od najupornijih prolećnih „stanara“ – mravi. Kuhinje, kupatila, balkoni i sve površine na kojima se može naći mrvica hrane ili kap vode postaju idealna mesta za njihov dolazak.

Dovoljno je da se pojavi samo nekoliko izviđača, pa da se u roku od nekoliko sati pretvore u pravu invaziju.

Stručnjaci upozoravaju da se kolonije šire neverovatnom brzinom, a kada se jednom usele u dom, njihovo uklanjanje može biti dugotrajno i skupo. Mnogi stoga odmah uzimaju sirće ili agresivna hemijska sredstva.

Međutim, jedan stručnjak za domaćinstvo tvrdi da postoji jednostavnije, prirodnije i jeftinije rešenje, i ono koje većina ljudi već ima kod kuće. Reč je o limunima.

Limunov sok je prirodni repelent

Uradi sam stručnjak Glen Pesket objašnjava da limunov sok deluje kao prirodni repelent, jer jak miris citrusa prekida tragove i feromone koje mravi koriste za orijentaciju.

„Limunov sok je fantastičan prirodni način da se odbiju mravi. Jak miris citrusa prekida njihove tragove, a kiselost prekida feromone koje koriste za kretanje“, kaže Pesket za Express.

Postupak je jednostavan: iscedite svež limun, nanesite sok na krpu, jastuk ili direktno na mesta gde ste primetili mrave, oko prozora, vrata, pukotina u zidovima, ispod sudopere ili duž ivica podova. Za jači efekat, sok možete pomešati sa malo vode i poprskati po kritičnim tačkama.

Mravi ne podnose ovaj svež miris i to odbija mrave. S druge strane, limun ostavlja i svež miris, koji mnogima deluje prijatnije od intenzivnog mirisa sirćeta.

Prevencija je sve

Stručnjaci takođe savetuju osnovne preventivne korake: redovno brisanje mrvica, zatvaranje posuda sa šećerom i hranom i uklanjanje izvora vlage. Mravi najčešće ulaze u potrazi za hranom, pa je uredna kuhinja prvi korak ka rešavanju problema, prenosi Slobodna Dalmacija.

Iako prirodne metode neće uvek rešiti velike zaraze, mogu biti iznenađujuće efikasne za manje probleme i mnogo prijatnije od upotrebe agresivnih hemikalija. A ako situacija ipak izmakne kontroli, preporučuje se kontaktiranje stručnjaka za dezinsekciju.

Jedno je sigurno: limun možda neće rešiti svaku koloniju, ali je odličan prvi korak u borbi protiv neželjenih prolećnih gostiju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com