Mravi nikako ne podnose miris ovog voća, postavite ga blizu vrata i prozora i neće smeti da vam priđu

Pojavljivanje mrava u vašem domu može biti frustrirajuće, ali postoje koraci koje možete preduzeti da biste ih se rešili.
Mravi su društveni insekti, što znači da kada jedan uđe u vaš dom, drugi će ga uskoro pratiti. Privlači ih bilo koji izvor hrane, pa ako ostavite mrvice na kuhinjskom elementu, oni će pronaći put do nje. Prilično su dosadni i teško je isterati ih iz kuće jer su stalno u potrazi za hranom, pa čak i sitne mrvice na podu posle ručka mogu da ih privuku.
Međutim, kako objašnjavaju dobri poznavaoci insekata, kada mrav napusti gnezdo u potrazi za hranom on za sobom ostavlja trag feromona. Pa kad pronađe hranu on se po tom tragu vraća ostavljajući za sobom još feromona kako bi drugi mravi mogli da prate njegov trag. Ako se to dogodi, veoma brzo će čitava armija tih dosadnih insekata da uđe u kuću u potrazi za bilo kakvom hranom – od zrnca šećera, do mrvica hleba i ostataka hrane na posuđu.
Iako je teško kontrolisati broj mrava koje imate u kući, postoji mnogo efikasnih načina da držite dosadne insekte na odstojanju, a da ih ne povredite.
Citrusi
Mravi mrze miris jakog citrusa. Sačuvajte kore od pomorandže, limuna i grejpfruta i razbacajte ih kod vrata. To je prirodan način za odvraćanje od njihovog ulaska u kuću.
Talog kafe
Talog od kafe je takođe odličan za odvraćanje mrava. Posle ispijanja kafe, iskoristite soc tako što ćete napraviti „barijeru“ kod vrata.
Neće im se dopasti osećaj sitnih zrnaca pod nožicama.
Ulje od mente
Ako imate mrave u kupatilu ili kuhinji, sipajte malo ulja od mente na pamučne blaznice i razbacajte ih po prostoriji. Možda ne izgleda lepo, ali to je siguran način da držite mrave na odstojanju jer ih odbija jak miris. Pobrinite se da ih postavite blizu kante za smeće.
Ulje čajevca
Pomešajte do 10 kapi ulja čajevca u velikoj bočici sa raspršivačem ili natopite vatu i ostavite na problematičnim područjima.
Cimet
Mravi ne vole cimet. Opet, postavite ga oko područja gde mravi ulaze u Vaš dom. Pospite ga kod vrata, prozora, saksija za cveće i po podu.
Sirće
Sledeći put kada perete podove, dodajte malo sirćeta u vodu ili rastvor za čišćenje. Mravi mrze miris sirćeta. Sirće se takođe može koristiti za brisanje površina, čišćenje ogledala (bez mrlja) i dezinfekciju kvaka na vratima.
Crni biber
Napravite zid od bibera oko područja gde mravi ulaze. Slično kao i sirće i cimet, insekti ne podnose jak miris. Alternativno, možete pokušati da pomešate biber sa vodom i napravite sopstveni domaći sprej. Ova metoda čini čuda bez štete po mrave.
Sprejovi za deterdžente
Umesto da prskate mrave, poprskajte i očistite područje gde se mravi okupljaju. Ovo će ukloniti miris koji ostavljaju za sobom i tako ih više neće privlačiti. Sredstvo za čišćenje stakla ili razblaženo sredstvo za pranje posuđa može da funkcioniše na ovaj način.
Kukuruzno brašno
Stavljanje kukuruznog brašna direktno na mrave, pogotovo ako su se grupisali, ugušiće ih. Zatim ih možete usisati zajedno sa brašnom.
