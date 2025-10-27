Mrlje od kamenca nestaju kao „magijom“ uz pomoć dva uobičajena kuhinjska predmeta

Foto:Pexels/Castorly Stock

Mrlje od tvrde vode poznate i kao kamenac na slavinama, tuš kabinama i staklenim površinama mogu biti pravi izazov za čišćenje. Međutim, uz dva sastojka koja već imate u kuhinji, možete ukloniti te uporne mrlje od kamenca brzo i efikasno.

Sastojci koji čine razliku

Za pripremu moćnog sredstva za čišćenje kupatila i uklanjanje mrlja od kamenca potrebno je:

  • 1 šolja (240 ml) alkoholnog sirćeta
  • 1 šolja (240 ml) deterdženta za suđe

Napomena: Preporučuje se korišćenje alkoholnog sirćeta, jer je efikasniji u uklanjanju mineralnih naslaga i mrlja od kamenca.

Priprema i upotreba

  • Zagrejte sirće u mikrotalasnoj pećnici dok ne postane toplo, ali ne vruće.
  • Pomešajte zagrejano sirće sa deterdžentom za suđe u boci sa raspršivačem.
  • Protresite bočicu kako biste sjediniti sastojke.
  • Poprskajte dobijenu mešavinu na površine sa mrljama od kamenca.
  • Ostavite da deluje 30 minuta do sat vremena.
  • Isperite temeljno toplom vodom.

Ovaj postupak efikasno uklanja mineralne naslage i vraća sjaj vašim površinama.

Saveti za dodatnu efikasnost

  • Upotrebite četkicu za zube kako biste detaljno očistili teško dostupna mesta.
  • Redovno čišćenje sprečava nakupljanje novih mrlja.
  • Održavajte suve površine kako biste smanjili formiranje novih naslaga.

