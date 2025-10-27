Mrlje od kamenca nestaju kao „magijom“ uz pomoć dva uobičajena kuhinjska predmeta

Mrlje od tvrde vode poznate i kao kamenac na slavinama, tuš kabinama i staklenim površinama mogu biti pravi izazov za čišćenje. Međutim, uz dva sastojka koja već imate u kuhinji, možete ukloniti te uporne mrlje od kamenca brzo i efikasno.

Sastojci koji čine razliku

Za pripremu moćnog sredstva za čišćenje kupatila i uklanjanje mrlja od kamenca potrebno je:

1 šolja (240 ml) alkoholnog sirćeta

1 šolja (240 ml) deterdženta za suđe

Napomena: Preporučuje se korišćenje alkoholnog sirćeta, jer je efikasniji u uklanjanju mineralnih naslaga i mrlja od kamenca.

Priprema i upotreba

Zagrejte sirće u mikrotalasnoj pećnici dok ne postane toplo, ali ne vruće.

Pomešajte zagrejano sirće sa deterdžentom za suđe u boci sa raspršivačem.

Protresite bočicu kako biste sjediniti sastojke.

Poprskajte dobijenu mešavinu na površine sa mrljama od kamenca.

Ostavite da deluje 30 minuta do sat vremena.

Isperite temeljno toplom vodom.

Ovaj postupak efikasno uklanja mineralne naslage i vraća sjaj vašim površinama.

Saveti za dodatnu efikasnost

Upotrebite četkicu za zube kako biste detaljno očistili teško dostupna mesta.

Redovno čišćenje sprečava nakupljanje novih mrlja.

Održavajte suve površine kako biste smanjili formiranje novih naslaga.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com