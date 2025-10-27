Mrlje od kamenca nestaju kao „magijom“ uz pomoć dva uobičajena kuhinjska predmeta

Mrlje od tvrde vode poznate i kao kamenac na slavinama, tuš kabinama i staklenim površinama mogu biti pravi izazov za čišćenje. Međutim, uz dva sastojka koja već imate u kuhinji, možete ukloniti te uporne mrlje od kamenca brzo i efikasno.
Sastojci koji čine razliku
Za pripremu moćnog sredstva za čišćenje kupatila i uklanjanje mrlja od kamenca potrebno je:
- 1 šolja (240 ml) alkoholnog sirćeta
- 1 šolja (240 ml) deterdženta za suđe
Napomena: Preporučuje se korišćenje alkoholnog sirćeta, jer je efikasniji u uklanjanju mineralnih naslaga i mrlja od kamenca.
Priprema i upotreba
- Zagrejte sirće u mikrotalasnoj pećnici dok ne postane toplo, ali ne vruće.
- Pomešajte zagrejano sirće sa deterdžentom za suđe u boci sa raspršivačem.
- Protresite bočicu kako biste sjediniti sastojke.
- Poprskajte dobijenu mešavinu na površine sa mrljama od kamenca.
- Ostavite da deluje 30 minuta do sat vremena.
- Isperite temeljno toplom vodom.
Ovaj postupak efikasno uklanja mineralne naslage i vraća sjaj vašim površinama.
Saveti za dodatnu efikasnost
- Upotrebite četkicu za zube kako biste detaljno očistili teško dostupna mesta.
- Redovno čišćenje sprečava nakupljanje novih mrlja.
- Održavajte suve površine kako biste smanjili formiranje novih naslaga.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com