Muče vas finansijski problemi? Stavite ovo na prozorske daske, novac će vam stizati sa svih strana

Ako vas muče finansijski problemi, stavite ovo soli na prozorske daske, novac će početi da stiže sa svih strana. Mnoga narodna verovanja o prizivanju sreće i bogatstva u dom se i dan danas primenjuju.
Nekih narodnih verovanja i danas se mnogi pridržavaju, kako bi im u kuću ušlo blagostanje.
Narodna verovanja koja privlače blagostanje
Da bi sreća posetila kuću, držite u svom domu strani novčić kao talisman, ali samo u srebrnoj boji.
Da bi u životu sve išlo kao „po loju“, sačekajte mlad mesec i ispremeštajte nameštaj po svojoj kući.
Nikada ne bacajte nepojedene komade hleba ako ne želite da izgubite svoju sreću. Komadi hleba, čak i pokvareni i osušeni, ne treba bacati, inače će bogatstvo napustiti kuću. Bolje hraniti životinje ili ptice.
Ako vas je sreća napustila, potrebno je da sipate so na sve prozorske daske u kući. I neka leži dok se sreća ne vrati. Posle toga, biće potrebno da se so pomete (nikako je rukama ne smete dodirnuti), stavi u kesu i odnese daleko od kuće, gde ćete je zakopati.
Ako ste nekome rekli za svoju sreću, treba tri puta da kucnete u nešto drveno i tri puta pljunete preko levog ramena da đavo ne bi čuo;
Ako se spotaknete o desnu nogu, to znači da je nevolja blizu. Da biste je izbegli, potrebno je tri puta da gazite desnom nogom o zemlju i kažete: „Idi u zemlju nevoljo, dalje od mene“. Ako se spotaknete o levu nogu, to obećava sreću.
Ako vas je novčana sreća napustila, stavite malu količinu mahovine ispod tepiha u vašoj kući, novac će početi da dolazi.
Zaduživanje i pozajmljivanje, kao i brojanje novca moguće je samo do podneva. Ako to uradite uveče, onda nećete imati novca. Finansijski problemi su opet tu.
Novčanik nemojte poklanjati prazan
Ako želite da poklonite nekome novčanik, obavezno u njega stavite novčanicu ili novčić – tada će vaš poklon doneti dobro onome kome ga poklonite, a novac će se naći u njegovom novčaniku. Da, i vaše blagostanje će rasti.
Nakon zalaska sunca, ne preporučuje se prebacivanje novca iz ruke u ruku, inače možete postati siromašniji. Bolje je staviti novac na sto ili čak baciti na pod, da bi ga pokupio onaj kome ga date.
Ne bi trebalo da stavljate ključeve ili šešir na sto, ili da sedite na stolu – to sluti na siromaštvo.
Ako se ogledalo razbije u kući, da biste izbegli nevolje, isperite njegove delove vodom i zakopajte ih u zemlju. Ako u prostoriji u kojoj visi ogledalo, nekome dugo nije bilo dobro, ili su se tamo posvađali, ili se desila neka nevolja, ogledalo se mora obrisati svetom vodom.
Nikada ne ostavljajte nož zaboden u hleb ako ne želite da upoznate siromaštvo, glad i oskudicu.
Ni u kom slučaju ne dajte siromašnima novac koji ste dobili za kusur pri kupovini soli ili hleba – inače se i sami možete naći u siromaštvu. Takođe, nemojte davati poslednju novčanicu koja je ostala u novčaniku.
Nakon što nabavite novi novčanik, stavite skupoceni zlatni nakit tamo na kratko. Tada će doći bogatstvo i veliki novac.
